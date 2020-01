A kései laskagomba 3.

Zsírtartalma alig 1–2 százalék, 6–10 százaléka ásványi só (főképp kálium és foszfor). Jelentős a C- és B-vitamin-tartalma. Fontos folsavforrás, 100 grammos adagja a napi szükséglet 25 százalékát képes kielégíteni. A folsavhiány vérszegénységet és a vérkép kóros elváltozását okozza. Japánban a laskagomba vizes kivonatával daganatok növekedési sebességének a csökkentését érték el. A kísérleti állatokon végzett vizsgálatok igazolták koleszterincsökkentő hatását is. Az embereknél naponta 3–9 gramm szárított és porított gomba elfogyasztását ajánlják. A hagyományos kínai gyógyászatban a vénák erősítésére és az inak lazítására használták. Hadd zárjam a laskagomba bemutatását egy itt, Háromszéken megesett „laskás” történettel.

Ojtozi gombásztáborunk egyik nyeresége volt, hogy találkoztunk egy falubeli gombakirállyal, aki úgy ismeri a vidék gombalelőhelyeit, mint a tenyerét, s ez távolról sem túlzás. Egyféle bizonyság erről, hogy amikor egy november közepe táján felhívtam, hogy elmennék laskagombáért vele, igent mondott, annak ellenére, hogy az időjárás nem volt a legkedvezőbb.

Másztuk a Kárpát-kanyar gerincét, s odafent, már a lelőhely közelében akkora köd ereszkedett ránk, hogy karnyújtásnyira sem lehetett látni. Fújt a hideg szél, de szerencsére a hó nem volt túl nagy… Azt hittem, visszafordulunk, de nem így történt, gombakirályunk kiváló kalauz is volt, nagy biztonsággal vezetett bennünket a laskával jócskán megrakott fákhoz. Többnyire elég magasan volt a gomba, hosszú karót kellett vágni, hogy nagy lehessen a zsákmány. Dúskáltunk is meg nem is, mert a gyönyörűnek látszó, kagyló alakú finomságok nagyobb részét bizony el kellett dobnunk, megelőzött minket a konkurencia: a nyüvek.

Nem keseredtünk el azért, egy-egy maroknyit sikerült megmentenünk hazavitelre, s már az nagy nyereség meg szerencse volt, hogy a körülményekhez képest viszonylag hamar visszataláltunk a kocsihoz, amellyel aztán indultunk sűrű hálálkodást követően Szentgyörgy felé, haza.

Gondoltam, mi lenne, ha benéznénk egy valamennyi­re útba eső, nagyon könnyen megközelíthető laskás helyünkre is. Úgy lett, s a kitérő nagy meglepetéssel és tanulsággal szolgált. Zsákoslag szedtük a kékes meg feketés színű, ezúttal első osztályú, sőt, osztály feletti minőségű kései laskagombát, s úgy éreztük, a magashegyi túra se volt azért egészen hiábavaló. A mellékelt kép akkor készült. A fárasztó hegymászást és eredménytelen meg izgalmas keresgélést pihentető betakarítás hálálta meg, s annak a megerősítése, hogy kiszámíthatatlan a gombászszerencse, s ha van remény, hát nem kell feladni.

Zsigmond Győző