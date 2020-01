Az oktatás sírásói

Született ugyan össz­párti paktum az oktatásért Traian Băsescu elnöksége idején (2008-ban), tíz évre rá Klaus Iohannis is megalkotta nagyívűnek tartott Tanult Románia nevű oktatási programját, de megvalósításukért már senki nem tett semmit. A Băsescu által kezdeményezett dokumentumot minden parlamenti párt aláírta, aztán gyorsan feledte is, Iohannis pedig újraválasztása után inkább a politikai csatározásokkal – az előrehozott választások kierőltetésével vagy a kétfordulós polgármesterválasztás visszaállításával – foglalkozik, minthogy az oktatással törődne. A hírek szerint ő erőltette a jelenlegi miniszter, Monica Cristina Anisie kinevezését, aki nemcsak hűséges liberális, de jó barátja még azokból az időkből, mikor mindketten főtanfelügyelők voltak.

Az új tárcavezetővel nem az a legnagyobb gond, hogy „csak” egy középiskolai tanár. Ez akár még jó is lehetne, hisz a rendszert az általa is jól ismert alapoktól kellene megreformálni, csakhogy amióta kinevezték, hibát hibára halmoz. Lelkesedése nagy, és látványosan igyekszik cselekedni, ennek az eredménye pedig siralmas. Alig lett tárcavezető, amikor a nemzetközi PISA-felmérések katasztrofális romániai eredményeivel szembesült: kiderült, valamennyi területen – szövegértésben, matematikában és a természettudományokban is – romlott a romániai diákok teljesítménye. Monica Cristina Anisie azonban kijelentette, nincs ok aggodalomra, majd két nap múlva, mikor Iohannis mégis aggódott, intézkedéseket ígért. Legfőbb elfoglaltsága eddig a tanügyi bürokrácia csökkentése volt, és valóban nem elvetendő ötlet, hogy legyen a tanároknak kevesebb papírmunkájuk, de azért mintha lennének ennél fontosabb dolgok is. Hogy látszódjék, mily nagyon dolgozik, gyorsan újra átszabta a következő tanévet, majd a sajtó kíséretében falusi iskolákat látogatott, és újságírókkal együtt berontott egy tanterembe, ahol leteremtette a tanítónőt, mert úgy tűnt neki, hogy kiabál a gyermekekkel. Emiatt támadások kereszttüzébe került és azóta is kéri a bocsánatot.

Két hónap alatt nem lehet csodát tenni a román oktatással, de mindaz, amit a miniszter asszony eddig produkált, azt jelzi, évek, hónapok teltével sem bízhatunk valós és jelentős jobbulásban. Eddig ugyanis még kósza ötletként felvetve sem hallottunk tőle semmit, ami túlmutatna a látszatintézkedéseken. Minden jel szerint hiba nélkül illeszkedik majd be ő is a román oktatás sírásóinak hosszú-hosszú sorába.