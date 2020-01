A helyzetet tovább bonyolíthatja, hogy az elmúlt hétvégén az Erdélyi Magyar Néppárt és a Magyar Polgári Párt választási szövetség létrehozásáról döntött – a továbbiakban dől el, mely településen indítanak saját jelölteket. Bármiként alakuljanak a rendelkezések, a településeken már elkezdődött a találgatás arról, hogy kik azok a polgármesterek, akik újabb mandátumot vállalnak, lesz-e kihívójuk, s ha igen, ki az. A találgatásokon túl pontosabb képet szerettünk volna kapni, ezért előbb a jelenleg is tisztségben levő alsóháromszéki polgármesterektől érdeklődtünk: vállalnának-e még egy mandátumot, tudnak-e jövőbeli ellenfeleikről.

Sepsiszék és Oltfej településeinek polgármesterei mindannyian újabb mandátumért indulnak a helyhatósági választásokon RMDSZ-színekben – mondta el érdeklődésünkre Fodor István, az RMDSZ sepsiszéki szervezetének elnöke. Sepsibükszádon Bács-Márton Csaba, Mikóújfaluban Demeter Ferenc, Málnáson Szotyori Angéla Gizella, Bodokon Fodor István, Sepsikőröspatakon Kisgyörgy Sándor vállalna újabb mandátumot. Ezekben a községekben a korábbi években sem volt nagy versengés a polgármesteri székekért, valószínűsíthető, hogy idén sem lesz másként.

A problémás helyet Gidófalva jelenti, ahol Berde József polgármester váratlan elhunytával megüresedett a polgármesteri szék. A választásokig megbízott polgármesterként Jancsó Ernő vezeti a községet.

Fodor István a gidófalvi helyzettel kapcsolatosan úgy vélekedett, nem valószínű, hogy az RMDSZ-en kívül más pártok is indítanak polgármesterjelöltet. Az viszont megtörténhet, hogy a szövetség soraiból többen szeretnék megpályázni a tisztséget. Ha ez megtörténik, valószínűleg belső előválasztást tartanak – részletezte a körzeti RMDSZ-szervezet elnöke.

Fodor István nemrég ünnepelhette polgármesterségének harmincadik évfordulóját – hasonló régisége a megyében csupán Zágonbárkány polgármesterének, Marin Gheorghénak van. Fodor a maga során egyértelműen kijelentette: vállalna egy újabb mandátumot. A legutóbbi tanácsülésen folytatott beszélgetésen hangzott el: minden évet úgy zár, hogy már tudja, mit kell tennie a következő esztendőben. Ha haladni akarnak, így kell gondolkodni – érvelt. „Bodok községben sok a megvalósítás, de még mindig van megoldani való probléma a három faluban. Az is igaz, hogy beletörődtem ebbe a munkába, szeretem, nekem az életem az, hogy menjek, tervezzek, nem szeretek tétlen ülni” – érvelt döntése mellett, melyet elmondása szerint szűkebb és szélesebb körben is támogatnak.

Uzonban Ráduly István polgármester nagyon határozottan válaszolt kérdésünkre. „Nem akarok sablonos lenni, s azt mondani, amit mindenki: a munkát folytatni kell. Ez is igaz, de én azt mondom, hogy a kivitelezés alatt álló munkálatok köteleznek arra, hogy azokat be is fejezzük, és az elképzelt terv szerint tudjuk átadni közhasználatra. Egy változás hozhat jó eredményt, de sokszor visszahúzza az elindított fejlődést, ez emberfüggő. Fontosnak tartom, hogy az elmúlt években megkezdett munkálatokat véglegesíteni tudjuk. Ez ilyen egyszerű” – szögezte le a községvezető.

Kökösben megbízott polgármester igazgatja a község dolgait. Silviu Tăraș 2018 végétől végzi ezt a feladatot, miután Sánta Gyula polgármester elvesztette tisztségét, és három évre eltiltották köztisztviselői állás betöltésétől (így nem indulhat az idei választásokon sem). Esetében összeférhetetlenséget állapított meg a Feddhetetlenségi Ügynökség, a „bűne” az volt, hogy választott tisztségviselőként egyéni vállalakozása is volt, amire hat (!) méhcsaládjához kötődő hivatalos ügyeinek intézéséhez volt szüksége. (Ugyanilyen „vétek” miatt kellett megválnia polgármesteri székétől Dálnok, Kézdialmás, Lemhény polgármesterének. Balogh Tibor kézdiszentléleki községgazda esetében is összeférhetetlenséget állapítottak meg, de őt a vád alól épp a napokban mentették fel.) Silviu Tăraș kérdésünkre így nyilatkozott: túl korai jelöléséről beszélni, de van egy konkrét elképzelésük arról, hogyan történnek majd a jövő évi választások. „Addig nem szeretnék nyilatkozni, míg egy helyi szinten megszervezett fórumon nem beszélünk erről. Fontos az is, amit felsőbb szinten gondolnak, de a lakosság, a tanácstagok véleménye a döntő a kérdésben” – mondta a községvezető. Kökös község lakosságának 49 százaléka román nemzetiségű, 51 magyar (az arányokban meghatározó szerepe van Bácsteleknek és Uzonfüzesnek). Ez a tanács összetételében is látszik, hatan RMDSZ-esek, egy MPP-s, négyen román pártok színeiben nyertek mandátumot. Mindenképpen szükség van a magyar közösség összefogására a helyhatósági választáson – fűzte hozzá Silviu Tăraș.

Rétyen is érdeklődtünk. „A választások kapcsán kétféle módon beszélnek az emberek. Egyik a nem tudom, majd meglátjuk típus, a másik az, aki felvállalja a kijelentést. Igen, én indulni szeretnék egy újabb mandátumért RMDSZ-színekben” – jelentette ki Dombora Lehel, Réty polgármestere. Erről még nem beszéltek a szövetség helyi szervezetében, de a tanácsi frakcióban már felmerült a kérdés – mondta az elöljáró. Az elmúlt három évet papírmunkával töltötte, volt pályázati lehetőség, a község költségvetése is nőtt a fafeldolgozó gyár beindulásával. Beruházásokat eszközöltek, több pályázatot készítettek. „Sok esetében most kezdődik a licit, kivitelezés, nem fogok hátradőlni, és hagyni, hogy más élvezze az eredményt. Egy mandátum magammal, de a közösséggel szemben sem elég. Voltak, vannak terveim” – okolta meg döntését.

Független vagy más párt színeiben induló polgármesterjelölt neve nem merült fel Rétyen az előző választáson, nem valószínű, hogy ez változni fog. A helyi tanács RMDSZ többségű, két néppártos tanácstag mellett. Korábban a Szociáldemokrata Párt színeiben egy egerpataki magyar ember is tagja volt a községi tanácsnak.

„Éjjeliőr volt, nyugdíjba ment. Hogy most nem jut-e eszébe, hogy induljon, azt nem tudom” – mondotta Dombora.