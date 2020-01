Sikerült eleget tenni a háromszéki foglalkoztatók bértámogatási kéréseinek, a megyei munkaerő-ügynökség december végéig minden jogos igénylés esetében jóváhagyta az állami hozzájárulás folyósítását. Mint azt korábban jeleztük, a 900-ról 2250 lejre emelt, munkahelyteremtés esetén igényelhető juttatás olyan nagy érdeklődést váltott ki országszerte tavaly, hogy a munkanélküliségi alap egyszerűen kimerült, az ügynökségek nem tudtak eleget tenni a munkaadók igényének, és ez a helyzet a munkaerőpiacon is feszültséget szült.

Eredményes évet zártak, bár a hiányos finanszírozás okán menet közben adódtak nehézségek – ismerte el keddi sajtótájékoztatóján Kelemen Tibor, a megyei munkaerő-foglalkoztatási ügynökség vezetője. Sikerként értékelte, hogy minden jogos bértámogatási szerződés zöld utat kapott: a tavaly benyújtottak közül 698 kérés, illetve további 1200, még 2018-ban megfogalmazott igénylés is. A munkahely­teremtést ösztönző juttatás folyósítását csak abban az esetben utasították el, amikor az igénylő nem tett eleget a követelményeknek, vagy ha az új munkatárs időközben felmondott foglalkoztatójánál – ecsetelte. Év eleje óta 21 hasonló kérelem futott be az ügynökséghez, de költségvetés hiányában egyelőre nem tudnak szerződést kötni a munkáltatókkal, az előző év utolsó hónapját is 7 millió lejes deficittel zárták – derült ki az intézményvezető tájékoztatójából. Decemberben egyébként több mint 17 millió lejt fordítottak a foglalkoztatottság növelését célzó intézkedésekre.

A bértámogatási kérések csak kis hányadára jutott fedezet a munkanélküliségi alapból tavaly, Háromszéken mindössze 152 esetben, az igénylések zömére – több mint félezer – különféle uniós pénzből finanszírozott projektek biztosítottak keretet, ezek java részét az országos munkaerő-foglalkoztatási ügynökség kezdeményezte – vázolta Kelemen Tibor. Az állami támogatást megyénkben 84 friss végzős alkalmazásához kérték a munkaadók, 45 évesnél idősebbek foglalkoztatására 345, egyedüli családfenntartók számára 9, nyugdíjazás előtt állók alkalmazására pedig 40 igénylést jegyeztek. Több mint 200 alkalommal olyan fiatalok kaptak esélyt a munkaerőpiacon történő elhelyezkedéshez, akik már nem tanultak, de még nem dolgoztak és szakképzésben sem vettek részt.

Augusztus óta egyébként alig változott, 3,3 százalék a munkanélküliségi mutató megyénkben, december végén 2852 állástalan szerepelt a szakhivatal nyilvántartásában. Az érintettek zöme a 30–49 évesek korcsoportjába tartozik, 10 százalékuk iskolázatlan, 20 százalékuk csak elemi oktatásban vett részt. Ilyen körülmények között ezt a szegmenst nehéz elhelyezni, s hovatovább érezhetően nagyobb az igény a képzett munkaerő iránt – mutatott rá az igazgató. Munkanélküli segélyre a nyilvántartottak alig 19 százaléka, mintegy félezer személy jogosult.