Hároméves a Művész mozi

Miután húsz évig nem volt mozi Sepsiszentgyörgyön, 2017. január 27-én nyílt meg a város egyik legkedveltebb szabadidős tevékenységét kínáló Művész mozi. Az Andrei Mureșanu Színháznak is otthont adó épületben két moziterem várja a film szerelmeseit: a 80 férőhelyes Chaplin Terem és a 76 férőhelyes Fellini Terem, melyekben 2D-s és 3D-s filmek egyaránt megtekinthetők. Az újranyílt filmszínház az elmúlt három év alatt mintegy 130 ezer nézőt vonzott, és megközelítőleg 700 filmet vetítettek benne.

2018 októberében a Művész mozi bekerült az Europa Cinemas európai mozihálózat tagjai közé, mely kiemelt figyelmet szentel az európai filmeknek. A szervezet fő célkitűzése, hogy támogatást nyújtson azoknak a filmszínházaknak, amelyek 24 százaléknál több európai filmet mutatnak be és kiemelten kezelik a fiataloknak szóló események szervezését.

A Művész moziban hetente mintegy 15 filmet vetítenek, köztük a legújabb siker- és fesztiválfilmeket, európai művészfilmeket, gyermek- és családi filmeket, román és magyar alkotásokat, de nem hiányoznak a programból a rövidfilmek, dokumentumfilmek és a helyi alkotók munkái sem. Az intézmény működtetői magyar szinkronos filmeket is rendszeresen kínálnak a közönségnek, a helyi vonatkozású alkotások bemutatói után pedig színvonalas közönségtalálkozók várják az érdeklődőket. A folyamatosan magas nézőszám azt jelzi, hogy az intézmény óriási közösségi igényt elégít ki Sepsiszentgyörgyön.

Lázár-Prezsmer Endre, a Művész mozi programfelelőse lapunknak elmondta: az általa vezetett korábbi filmklubhoz képest sokkal összetettebb munkakört jelent számára a mozi programjának összeállítása, mert amíg a filmklub esetében a művészfilmek népszerűsítése volt az elsődleges cél, a mozinak a szórakoztató kínálata is erős kell legyen, mely az amerikai és mindenféle más kommersz filmek bemutatását jelenti. Ugyanakkor próbálnak élő eseményeket is szervezni, alkotókat meghívni, alkalmi, születésnapi különvetítéseket is tartani, ha igény van rá. Örömmel jelentette ki, hogy az Europa Cinemas hálózathoz való csatlakozás révén sikerült komoly támogatót találniuk az európai és művészfilmes vonulathoz. Mert az ilyen jellegű filmeket jóval kevesebben nézik, ők azonban változatlanul fontos céljuknak tartják az értékmentést, értékközvetítést. Végezetül hozzátette: a számok azt mutatják, hogy évről évre egyre nagyobb a mozi látogatottsága, és ezzel arányosan a bevételük is növekszik.