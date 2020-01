A múlt év végéig a két ipari parkban tizenkilenc vállalkozás indult be – tizenöt az egykori fás vállalat területén elhelyezkedő 1. számú, kettő pedig az egykori keményítőgyár ülepítőjének telephelyén kialakított, 2. számú ipari parkban. A két helyszínen összesen hetven alkalmazott dolgozik. A két ipari parkban hat bérbe adott csarnok és 9,5 hektár terület található, amiből a 2. számú ipari parkban még bérelhető egy öthektáros, zöldmezős beruházásra alkalmas terület. Idén beindul a tejfeldolgozó üzem is.

Még decemberben, karácsony előtt népes kínai küldöttség járt Kézdivásárhelyen – árulta el Bokor Tibor polgármester a napokban –, akik a 2. ipari parkban egy kizárólag burgonyát feldolgozó keményítőgyárat szeretnének beindítani. Ez nagy segítséget jelenthetne a felső-háromszéki burgonyatermesztőknek, hiszen évi ötvenezer tonna burgonyát tudnának feldolgozni a gyárban. A kínaiak megnézték a helyszínt, az is érdekelte őket, hogy mennyibe kerül egy kilowatt áram, egy köbméter víz stb., és azt ígérték, hogy január végén visszajönnek Kézdivásárhelyre. A kínaiakra az jellemző, hogy nagyon nehezen döntenek egy-egy beruházásról, de ha végül megvan a döntés, akkor nagyon rövid időn belül meg is valósítják azt. Nekik egy öthektáros területre lenne szükségük – számolt be Bokor Tibor.