Gyűlöletbeszédért tízezer lejes bírság

A testület egyhangúlag hozott döntéssel szabta ki a tízezer lejes bírságot, amely az egyik legsúlyosabbnak számít, amit közéleti személyiségek nyilatkozataik miatt kaptak. Az ODT szerint a polgármester állítása kimeríti a gyűlöletbeszéd fogalmát, sérti a magánéletet, előítéleteket terjeszt és táplál a társadalomban, megbélyegez egy közösséget. A testület közleménye leszögezi, a szociális ellátórendszerről, gyermekvédelemről lehet és kell vitázni, ezek a viták azonban nem fajulhatnak gyűlöletkeltő politikai üzenetekké.

Az MTI kérdésére Asztalos Csaba ODT-elnök elmondta, hogy Dorin Floreát korábban más ügyekért már elmarasztalta a testület, szintén a roma, illetve a magyar közösség jogainak megsértése miatt. Asztalos cáfolta a polgármesternek azt a korábbi állítását, miszerint a bíróságon valamennyi eljárást megnyert volna a diszkriminációellenes tanács ellen. Rámutatott: bizonyítani tudja, hogy az elöljáró korábban kényszerült már bírság kifizetésére. Hozzátette: várhatóan ez az ügy is bíróságra kerül, nagyon valószínű ugyanis, hogy a polgármester megtámadja a tegnapi elmarasztaló döntést. Ezt egyébként Dorin Florea tegnap már be is jelentette, amikor az ODT döntésére reagált Facebook-oldalán. „A gyorsaság, amellyel kirótták a büntetést, azt igazolja, hogy nem cél a probléma megoldása, egyszerűen így akarnak elhallgattatni, amikor kimondasz egy igazságot. Romániában sokszor bűntettnek minősül az igazság kimondása. Megfellebbezem az intézkedést, mert nem tartom jogosnak, mint ahogyan az a nagyszámú állampolgár sem, akik támogattak” – fogalmaz bejegyzésében Florea.

A diszkriminációellenes tanács hivatalból indított eljárást a polgármester ellen, miután ő azzal vádolta a romákat, hogy a szociális segélyek megszerzése érdekében felelőtlenül vállalnak sok gyereket, nevelésükről azonban nem gondoskodnak. Florea a gyermekpénzként emlegetett családi pótlék megduplázásáról szóló vitában azt fejtegette, hogy kötelező szociális ankétot kellene bevezetni a gyermekvállalásra készülő szülők számára, és állami gondozásba kellene venni azokat a gyerekeket, akiknek a szülei nem rendelkeznek állandó jövedelemmel, stabil lakóhellyel, valamint törvényben meghatározott minimális korral és iskolai végzettséggel.