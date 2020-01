A múlt héten az is kiderült, hogy az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) és az új szövetségese, a Magyar Polgári Párt (MPP) is Soós szekerét tolná, ha össz­magyar jelöltként méretkezik meg, de a jelölt pénteken Hermann Mark Christiannal is kezet rázott az együttműködés érdekében. A korábbi helyhatósági választások előtt Marosvásárhelyen előválasztást szerveztek, melyet végül Soós Zoltán nyert meg az RMDSZ színeiben, később aztán bejelentette, hogy függetlenként indul, a három magyar politikai szervezet támogatásával. 2016-ban Dorin Florea 27 262 szavazatot kapott, alig 1700-zal többet, mint Soós, aki szerint a polgármester egyértelműen csalással nyert. (Főtér)

ZSAROLÁSÍZŰ JAVASLAT. Az Erdélyi Magyar Néppárttal perben álló Soós Sándor kész visszavonni a bírósági indítványát, ha az EMNP leváltja Csomortányi István pártelnököt, aki a hétvégén megalakult Erdélyi Magyar Szövetség társelnöki tisztségét is betölti. Ezt szerdai Facebook-bejegyzésében közölte az EMNP tavaly márciusi tisztújító küldöttgyűlésén egy szavazattal alulmaradt elnökjelölt. Soós Sándor időközben a pártból is kilépett, de a bíróságon megtámadta a tisztújítást, mert úgy ítélte meg, hogy egyik jelölt sem kapta meg a szavazatok többségét. Alapfokon óvását a Kolozs Megyei Törvényszék elutasította. Az ítélet ellen Soós Sándor január végéig fellebbezhet. „Halasztgattam a fellebbezés leadását, remélve, hogy történik valami, ami miatt én is úgy érezzem, hogy nem érdemes folytatni a pert. (…) A per elhúzódhat és akár az is lehet a végkimenetel, hogy a helyhatósági választások előtt ellehetetlenedik a párt jelöltállítása. Sajnálnám a pártban rekedt tisztességes bajtársaimat, ha a szabálytalanság megállapítása következtében nem lehetnének jelöltek” – írta bejegyzésében. (Maszol)

VÉTKEST KERESNEK. Gondatlanságból elkövetett testi sértés miatt indult kivizsgálás a bukaresti 133-as iskola ügyében, amelynek tizennyolc tanulója légzési panaszokkal került kórházba kedden az iskolában végzett fertőtlenítés után. A bukaresti közegészségügyi igazgatóság úgy döntött kedd este, hogy három napra felfüggeszti a tanítást a 133-as számú iskolában. A bukaresti rendőrség tegnap közölte, hogy a fővárosi negyedik kerületi bírósági ügyészség irányítása alatt a negyedik kerületi rendőrség kriminalisztikai osztálya hivatalból kivizsgálást indított gondatlanságból elkövetett testi sértés miatt. (Agerpres)