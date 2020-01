Díjazott az RMDSZ

Következő írásunk

Kölcsey Ferenc Himnuszának szövege ma is újra-újraolvasásra és megfontolásra méltó. A költő életműve is arra figyelmeztet, hogy becsüljük meg a minket körülvevő történeti értékeket – mondta Kalla Zsuzsa irodalomtörténész tegnap, a magyar kultúra napján. A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük január 22-én annak emlékére, hogy a kézirat tanúsága szerint Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon fejezte be a Himnuszt.