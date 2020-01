A fesztivál fő szervezője, Daniel Șanta a két társszervező, Grubisics Levente rádiós műsorvezető és Grüman Róbert, Kovászna Megye Tanácsának alelnöke társaságában ismertette a rendezvényt. Șanta szerint az első kiadáshoz képest idén már magabiztosabban láttak neki a szervezésnek, sok minden kikristályosodott ezen a téren, így már közép- és hosszú távra is tervezhetnek. Nem titkolt céljuk ugyanis, hogy az egyik legjelentősebb retrofesztivállá fejlesszék a rendezvényt. Örömükre szolgálnak azok az adatok, amelyek a múlt évi fesztiválon készült felmérésből származnak. Több mint kilencszáz résztvevő véleményét kérték ki, és a legtöbben mind a helyszín, mind a szervezés, mind a program és az előadók tekintetében elégedetten nyilatkoztak. Biztató ugyanakkor, hogy a mintegy 15 ezer résztvevő közel fele más megyéből érkezett – a szomszédos Brassó és Hargita mellett igen sokan voltak jelen Iași és Galac megyéből. Ez azt jelenti, hogy ezek az emberek ezt a rendezvényt tartották a legérdekesebbnek a környéken, ráadásul olyanokról van szó, akiknek már van összehasonlítási alapjuk, mivel alighanem vettek már részt hasonló rendezvényeken. Ugyanakkor az, hogy az ország más vidékeiről is szép számban érkeznek látogatók, elősegíti, hogy a rendezvény a szórakoztatáson túl a megye idegenforgalmának fellendítésében is aktív szerepet játsszon. A megyei önkormányzat is ezért támogatja a rendezvényt – jelezte Grüman Róbert, hozzátéve: a fesztivál a Mikó-kastély megismertetését, népszerűsítését, valamint annak a turisztikai hálózatba való bekapcsolását is elősegíti. A szervezők továbbá kifejtették: a tavalyi fesztiválon a célközönséget is sikerült elérni, a résztvevők átlagéletkora 34 év volt, ami megfelelt az elvárásaiknak. Idén viszont ezt a kört bővíteni szeretnék.

Ami a második kiadást illeti, a fellépők közül egyelőre csak párat hoztak nyilvánosságra. Ezek a Gipsy Kings, a Kaoma, a Hermes House Band, a Mr. President, a Real McCoy, valamint a C Block. Emellett, mivel a szélesebb közönség megszólítása is a cél, a programot sajátos elemmel is bővítették. Egy önálló, Németországból indult, majd több környező országban is sikeresen meggyökerezett rendezvényről van szó, mely külön színpadon zajlik, A Wonderfull Days – Classic Rave Festival névre hallgató rendezvényen olyan lemezlovasok lépnek fel, akiket az elektronikus klubzene atyjainak tekintenek, és akik az 1990-es években jegyeztek több ma is ismert slágert. A szervezők négy nevet árultak el egyelőre: Dj Sash, Dj Quicksilver, Tomcraft, valamint Brooklyn Bounce. Továbbá a múlt évi fesztivál egyik nagy hiányosságát is pótolni szeretnék. Kiegészítő, napközbeni programok tavaly nem voltak, így kora délutánig nem igazán volt értelme kilátogatni a fesztiválra. Ezen mindenképp változtatnak. Javítani akarják továbbá a fesztivál elérhetőségét, szállás­adókkal való együttműködésben tervezik egyebek mellett kisbuszok indítását a fesztivál helyszínére.