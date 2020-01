Diák Oscar-hét kezdődött

Az Amerikai Filmakadémia megmérettetésén a filmes főiskolák és egyetemek diákjainak filmjeit arany-, ezüst- és bronzfokozatú Diák Oscar-díjjal jutalmazzák. Magyar filmek közül elsőként Böszörményi Zsuzsa Egyszer volt, hol nem volt című diplomamunkája nyerte el az elismerést 1991-ben.

2016-ban Kiss Hajni Szép alak című drámáját jelölték a díjra. A 6. Friss Hús rövidfilmes fesztiválon a filmet a zsűri mellett a közönség is a legjobbnak ítélte. Az alkotást több mint 60 fesztiválra hívták meg, amelyeken több díjat is nyert. Kiss Hajni filmje 1740 jelölt közül került be a legjobb hét jelölt közé.

2017-ben Freund Ádám Földiek című sci-fije eljutott a döntőig, az alkotás a 2017-es Friss Hús Budapest Nemzetközi Rövidfilm Fesztiválon fődíjat nyert, Gyuricza Mátyás operatőr pedig megkapta az Aranyszem Operatőr Fesztivál díját.

2018-ban Kovács István Ostrom című filmje kapta a Diák Oscar-díj bronz fokozatát, ezáltal a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatóinak sikerült három egymást követő évben a jelöltek közé kerülni a narratív filmek kategóriájában. A Szarajevó 1994-es ostromát bemutató produkció számos hazai és nemzetközi fesztiválra kapott meghívást, és elnyerte többek között a CILECT-díjat, a Magyar Filmkritikusok díját, a Magyar Filmdíjat, a luxemburgi CinEast fesztivál közönségdíját, a BuSho fődíját, valamint a Cannes-i Reklámfesztiválon Kovács István rendező vehette át a Young Director Awardot.