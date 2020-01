Szállodává válhat a betonmonstrum

Következő írásunk

Gyermekkoromban szerettük volna zsírral bekenni az iskolát, mert az a hír járta, hogy akkor elviszik a kutyák, és így megszabadulunk a tanulástól. Ez valahogy soha sem jött össze, de mára már, ha más formában is, legalább egy-egy rövid időre több helyen is megvalósul az iskolabezárás, a felnőttek hathatós segítségével, mégpedig úgy, hogy rágcsálótlanítanak, féregtelenítenek vagy fertőtlenítenek egy-egy iskolát olyan sikeresen, hogy utána több napra is be kell zárni.