Harcolunk az influenza ellen

Gyermekkoromban szerettük volna zsírral bekenni az iskolát, mert az a hír járta, hogy akkor elviszik a kutyák, és így megszabadulunk a tanulástól. Ez valahogy soha sem jött össze, de mára már, ha más formában is, legalább egy-egy rövid időre több helyen is megvalósul az iskolabezárás, a felnőttek hathatós segítségével, mégpedig úgy, hogy rágcsálótlanítanak, féregtelenítenek vagy fertőtlenítenek egy-egy iskolát olyan sikeresen, hogy utána több napra is be kell zárni.

Az ötlet onnan jöhetett, hogy Temesváron még tavaly novemberben rovarirtást végeztek egy tömbházban. Azt nem lehet tudni, hogy mennyire volt hatékony, de az biztos, hogy a méreg erős volt, mert a tömbházat ki kellett üríteni, és sokan kerültek kórházba miatta, sőt, még halálesetek is történtek. Ezután országszerte ellenőrizték a kártevőirtással foglalkozó cégeket. Bizonyosan mindet a legnagyobb rendben találták, mert aztán idén január 10-én kártevőirtást végeztek az aradi Adam Müller-Guttenbrunn-iskola osztálytermeiben is, ahol már sokkal jobban sikerült az irtás, mert hatvan 11–13 éves gyermek ugyan kórházba került kiütésekkel, szempanaszokkal és hasfájással, de mindannyian túlélték az akciót. Három napra bezárták az iskolát, majd újrakezdték a tanítást, aztán újabb tizenegy tanuló került kórházba. Az esetre nem találtak magyarázatot. A közegészségügyi igazgatóság ottani vezetője azt mondta: lehet ételmérgezés vagy akár allergiás reakció is. Az is megtörténhet, hogy a gyermekek csak szimuláltak, mert mi is mit meg nem tettünk, hogy ne kelljen iskolába menni. A korábbi vizsgálatokból az derült ki, hogy a fertőtlenítésre használt vegyszereket túl nagy koncentrációban alkalmazták – sajtóhírek szerint négyszeres dózist kevertek be. Biztos, azt gondolták, hogy nálunk a hatóanyagok szokás szerint csak nyomokban vannak jelen a vegyszerekben, mint ahogy az korábban kiderült a kórházi fertőtlenítőszerek esetében is.

Kedden aztán kiürítették a bukaresti 133-as számú iskola épületét is, miután annak fertőtlenítse után az egyik osztályból többen is légzési nehézségekre panaszkodtak. Tizennyolc gyermeket kórházba szállítottak, és három napra felfüggesztették az oktatást. A fertőtlenítés azért vált szükségessé, mert a laborvizsgálatok több esetben is igazolták az influenzavírussal való fertőződést. Szerencsére a bukaresti gyermekek jól vannak. Már előre félek, mert nálunk a Mihai Viteazul-iskolát is bezárták az influenzavírus elleni fertőtlenítés miatt. Sajnos, ez a gyenge tél is hibás az influenza terjedésében, mert ha reggelente mínusz 20 fok alatti hőmérsékletek volnának, akkor a vírusok úgy hullanának, mint az őszi legyek, és csak össze kellene seperni őket, de most még vígan szaporodnak.

Ráadásul megjelent egy új divatú, úgynevezett koronavírus, amely Kínából származik és tüdőgyulladásos járványt okoz. A kínai nagyvárosban, Vuhanban az egészségügyi hatóságok 500 fertőzöttről számoltak be, ami szerintem nem is olyan sok, ha figyelembe vesszük, hogy ott 11 millió ember él. Aztán ha azt nézzük, hogy az első világháború idején a spanyolnátha 50 millió áldozatot szedett, akkor semmiség. De azért jó lesz vigyázni! Eldöntöttem, hogy hallgatok a jó tanácsra, és nem utazom Kínába a kínai új évet megünnepelni. Különben ilyenkor ott nagy a tumultus, mert még akár egymilliárd ember is útra kelhet az ünnepen. Vuhanba amúgy sem tudnék eljutni, mert a város közlekedését felfüggesztették. Bár ha az ember meg akarja méretni a lázát, Kínában könnyen megteheti, mert a vasútállomásokon és repülőtereken ellenőrzik az utasok testhőmérsékletét. Az említett vírus nagyon ellenálló, mert egy becsületes influenzavírus amely tudvalevőleg gyógyszerrel egy hétre dönt le a lábunkról, és gyógyszer nélkül hét napra, rendszeres szellőztetéssel két nap után elpusztul. Bár nálunk, Bukarestben és még tíz nagyvárosban nem nagyon lehet szellőztetni, mert annyira szennyezett a levegő, hogy ha kinyitjuk az ablakot, abban több a kár, mint a haszon. De a szellőztetés csak időzített bomba, mert attól nem rögtön kapunk rákot, szívinfarktust, gutaütést, csak később, úgyhogy mégiscsak jobb, mintha rögtön ágynak esnénk influenzában. Különben is azzal vigasztalnak a szakemberek, hogy a koronavírus elleni védőoltást ki fogják dolgozni, de a vírus még annyira új, hogy nem volt rá idő.

Csak azt nem tudom, hogy a sertésinfluenza és a madárinfluenza ellenit eddig miért nem készítették el, amikor azt már jól ismerik?