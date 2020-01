Az SZDP volt elnöke szerint Alexandra Lăncrănjan annak dacára folytatott kivizsgálást ellene a Tel Drum-ügyben, hogy a tett már elévült. Ezenkívül Lăncrănjan információkat szivárogtatott ki a sajtónak a nyomozásról – állította Dragnea. Az Igazságszolgáltatási Felügyelet visszautasította Liviu Dragnea kérelmét. Ezt követően a volt SZDP-elnök a bukaresti ítélőtáblához fordult, azonban utóbbi is elfogadhatatlannak minősítette és elutasította az óvást. (Agerpres)

MOST MÁR DEMOKRÁCIA VAN A PÁRTON BELÜL. A szociáldemokrata párti szenátorok fogják eldönteni, kit jelöl az SZDP a felsőház elnöki tisztségébe, és ezúttal nem Teodor Meleşcanura fog esni a választásuk, mert ő nem SZDP-tag – jelentette ki a párt ügyvivő elnöke, Marcel Ciolacu, hozzátéve, hogy az SZDP-ben már megszűnt az a gyakorlat, hogy egyetlen ember dönt mindenről. Az alkotmánybíróság szerdán hozta meg arra vonatkozó döntését, hogy Teodor Meleşcanut alkotmányellenes módon választották meg tavaly szeptemberben a szenátus elnökévé. (Agerpres)

JÓ MÓDSZER VOLT, MÉGIS LE­BUKOTT. Őrizetbe vették szerda este a szilágysomlyói adóhatóság egyik alkalmazottját, aki az ügyészek szerint 2018 áprilisa és 2019 augusztusa között a saját, illetve családtagjai bankszámlájára utalta át azokat az összegeket, amelyeket környezetvédelmi adóként fizettek be gépkocsi-tulajdonosok, és amelyeket a 2017/52-es sürgősségi kormányrendelet értelmében vissza kellett volna fizetni ezeknek a személyeknek. Ezzel 129 452 lejre tett szert jogtalanul, és ugyanekkora kárt okozott az államnak. A Szilágy megyei törvényszéki ügyészség tájékoztatása szerint a nő ellen korrupciós bűncselekménynek számító hivatali visszaélés miatt folyik eljárás. (Agerpres)

A PROFIK IS TÉVEDNEK. 40 000 lejre bírságolta meg a Hunyad megyei közegészségügyi igazgatóság az aradi Adam Müller-Guttenbrunn német iskolában január 10-én kártevőirtást végző Hunyad megyei céget, miután kiderült, hogy a szernek, amellyel a fertőtlenítést végezték, már hónapok óta lejárt a forgalomba hozási engedélye. Az iskola több mint 50 tanulója került kórházba rosszulléttel a fertőtlenítést követően. Az ellenőrök azt is megállapították, hogy a cég összeelegyítette a kártevőirtásra és fertőtlenítésre használatos szereket, és úgy használta azokat, ez pedig ellentmond a szerek egészségügyi engedélyében leírtaknak. Az ellenőrök szerint ugyanakkor a cég alkalmazottjai rendelkeznek megfelelő szakmai képzéssel. Az ügyet a rendőrség is átvette, gondatlanságból elkövetett testi sértés, magánokirat-hamisítás, hamis okirat tudatos felhasználása és mérgező anyagokkal való visszaélés gyanújával indítottak bűnvádi eljárást. (Agerpres)

MELEȘCANURA RÁJÁR A RÚD. Nem csupán a szenátus igencsak kényelmes székét kell otthagynia Teodor Meleșcanunak, és az sem elég, hogy a Kommunizmus Bűneit Kutató és a Román Száműzöttek Emlékét Ápoló Intézet vizsgálatot indított ellene azzal a gyanúval, hogy a kommunista Románia külügyminisztériumának egyik alacsonyabb rangú tisztségviselőjeként félretájékoztatta a nemzetközi intézményeket az 1989-es temesvári népfelkelés idején, hanem most már mostohafiának szépen felépített karrierje is megtört. A kormány ugyanis most úgy döntött, hogy visszahívja Adrian Pîrvulescut a strasbourgi főkonzuli tisztségből. Érdekes, hogy a legfőbb ügyészség már 2018 szeptemberében jelezte, in rem büntetőeljárásban vizsgálják, hogy az akkor még külügyminiszter Meleșcanu miként nevezhette ki mostohafiát főkonzullá, de mindeddig nem volt arra utaló jel, hogy ennek bármilyen következménye lehet. Pedig a pofátlanság netovábbja volt, hogy a külügyi tárca vezetőjeként családtagját részesítette előnyben egy fontos tisztség betöltéséről szóló döntésben, miközben az előző főkonzul sikeres versenyvizsgát tett és 17 éves tapasztalattal is rendelkezett. (Főtér)