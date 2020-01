Küzdenek a koronavírus ellen

A koronavírus a kínai Hupej tartomány Vuhan városából indult ki. A vírus terjedésének megfékezésére a kínai hatóságok helyi idő szerint csütörtökön először Vuhanban, majd a szomszédos Huangkangban és Ocsouban is közlekedési zárlatot vezettek be. A fertőzöttek száma Kína-szerte elérte a 620-at, míg a halálos áldozatoké a 17-et. A halálesetek mind Vuhanban történtek. A koronavírus tegnap Szaúd-Arábiában, Vietnamban és Szingapúrban is megjelent. Korábban a vírust Makaóban és Hongkongban is kimutatták.