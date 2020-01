Tűz pusztított Haralyban

A szakemberek segítségét 4 órakor kérték az egységes hívószámon, a helyszínre pedig 5 vízzel és habbal oltó járművet irányítottak a megyeszékhelyről, Kézdivásárhelyről és a berecki munkapontról, egy önkéntes tűzoltócsapat pedig Gelencéről utazott oda. A lángok beborították a családi ház tetejét illetve a csűr egészét, Tolvaj Marius szóvivő szerint a fából készült melléképületek mintegy 210 négyzetméteren kiégtek, a csűrben tárolt nagy mennyiségű széna, mezőgazdasági felszerelések is megsemmisültek, kisállatok és szárnyasok is odavesztek. A tűzoltóknak végül sikerült megakadályozniuk, hogy a tűz áterjedjen a ház többi részére is. Emberéletben szerencsére nem esett kár, a tűz okát egyelőre vizsgálják - közölte a megyei sürgősségi felügyelőség szóvivője. (dvk)

FRISSÍTÉS: Vélhetően egy meghibásodott kéményből kipattanó szikra okozta a tüzet Haralyban, a gazdasági melléképületben tárolt nagy mennyiségű gyúlékony anyag miatt -15 tonna szalma, 2 tonna gabona- az oltás nyolc órát vett igénybe – közölte péntek délután a megyei sürgősségi felügyelőség.