Webdokumentumfilm-bemutató és beszélgetés

Sepsiszentgyörgyi filmvetítésen és beszélgetésen is bemutatja a Kastély Erdélyben program a History is Our Story című interaktív webdokumentumfilmet, amely három kastély történetén keresztül meséli el az erdélyi kastélyok helyzetét.