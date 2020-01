Nagy érdeklődés kísérte az első kovásznai hóünnepet

A vártnál is nagyobb tömeg gyűlt össze szombaton a kovásznai Lőrincz Zsigmond Sípályán. Az első alkalommal megrendezett hóünnep mágnesként vonzotta az embereket, a helybeliek mellett az egész megyéből érkeztek érdeklődők. Sőt, a hosszú hétvégén Kovásznán szórakozó, nagyrészt a fürdőváros négy négycsillagos szállodájában üdülő vendégek közül is sokan választották a sípályát. A más megyékből érkezett fizetőképes fiatalok, középkorúak élvezték a hóünnep forgatagát, rácáfolva Kovászna eddigi megítélésére, az „idősek üdülője” megnevezésre.

Az egész napos esemény szervezésében a polgármesteri hivatal, a helyi tanács, a városi művelődési ház, a fiatal kovásznaiak szervezete, a FIKOSZ, a 109. Havadtőy Sándor Cserkészcsapat fogott össze, közreműködött a helyi ifjúsági fúvószenekar is. Többféle sí- és korcsolyaversenyben, szánkózásban szerveztek versenyeket, vetélkedőket, a legjobbakat díjazták is. A menedékházban működő kávéházban folyamatosan álltak sorban kávéért, teáért, forralt borért, még a zsíros kenyér is a kedvencek között szerepelt. A legtöbb érdeklődőt a sötétedéskor meggyújtott óriási tábortűz vonzotta, akkor már rég nem volt hely a sípálya parkolójában, rengeteg autó kényszerült megállni a fenyves alatti havas részen is.

Sikerült kitűnő programot biztosítani helybelieknek, vendégeknek egyaránt, az időjárás kitűnő volt, a hókörülmények ugyanúgy. Ennél jobb programot el sem lehet képzelni a Buzăuból, Jászvásárról, Bukarestből, Marosvásárhelyről érkezett szállodai vendégek számára sem – értékelte kérdésünkre Gyerő József polgármester. Sokat kellett dolgozni, a városháza alkalmazottjai is derekasan kivették részüket. A korcsolyapálya, a két sífelvonó, a kölcsönző, a jegyiroda két műszakban való működtetéséhez ember kellett, valamilyen módon kárpótolni fogják a többletmunkát – emelte ki a városvezető. Az ünnepen a moldovai köztársaságbeli Călărași-ból, Kovászna testvértelepüléséről érkezett küldöttség is részt vett, szórakoztatásukra külön hangsúlyt fektettek, ugyanúgy, mint a magyar testvértelepülésekről máskor érkező vendégek esetében.

Nemsokára újabb sport­esemény helyszíne lesz a kovásznai sípálya: februárban készülnek megszervezni a Lőrincz Zsigmond-síkupát. Időpontját még nem rögzítették, nagyban függ az időjárás alakulásától.