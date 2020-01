Áruházak, kereskedők toboroznak

Előző év decemberében a Kaufland nagyáruház bizonyult a legerősebb munkáltatónak Háromszéken, a foglalkoztatottság szempontjából pedig a kiskereskedelem továbbra is jelentős ágazat – hangzott el a szakhivatal havi sajtótájékoztatóján. Kelemen Tibor intézményvezető szerint a képzettséggel rendelkezőknek továbbra is könnyebb elhelyezkedniük, így megyeszerte mintegy 400 munkanélküli felkészítése zajlik.

Háromszéken jelen pillanatban 29 tanfolyamon összesen 24 szakmát sajátíthatnak el a résztvevők. A kereskedelmi dolgozói képzést minden régió­ban megszervezték, emellett pék-, humánerőforrás-felügyelő-, szakács-, kertész-tájépítő, fodrász-, famegmunkáló-, illetve a vállalkozói készségek fejlesztését célzó tanfolyamra is jelentkeztek érdeklődők. Újdonság, hogy egyre keresettebbek a pizzakészítő szakemberek, a megyeszékhelyen több vállalkozás is foglalkozik a népszerű étel elkészítésével, sőt, az intézményvezető szerint az sem ritka, hogy konkurens cégek jobb ajánlatokkal egymás munkatársait csábítják magukhoz. A piacról érkező igény nyomán pizzakészítő tanfolyamot is szervez az intézmény, egyelőre 14 jelentkező számára, ám úgy tűnik, ennél többen kívánják elsajátítani a mesterséget – vázolta Kelemen Tibor. Kitért arra is, értesülései szerint az Oltmező úton megépítendő új bevásárlóközpontba betelepülő nagy­áruházak már toborozzák leen­dő kollégáikat, némelyeket brassói munkapontjaiknál már foglalkoztatnak is. Munkaerőigényükkel ezek a vállalkozások nem keresték meg a munakerő-ügynökséget, így arról sincs információ, hogy hány embert foglalkoztatnának majd Sepsiszentgyörgyön – tette hozzá.