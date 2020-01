A megvalósítások közül Bálint József a szakemberek bevonásával készített átfogó árvízvédelmi tanulmányt és stratégiát említette, amelyet végül a városi döntéshozó testület is elfogadott. A néppárti politikus szerint sajnos csak részleges sikert könyvelhettek el. Történtek ugyan lépések – például a nagy teljesítményű szivattyú megvásárlása vagy a patakmedrek alaposabb ellenőrzése és takarítása, elvezető árkok kialakítása bizonyos utcákban –, viszont szerintük elengedhetetlen, hogy a nagyobb munkálatokra, a tanulmányban tételesen felsorolt beruházásokra nem irányoztak elő forrásokat, így azok közül nem valósult meg egy sem. Bálint József szerint szerencsére tavaly az időjárás kegyes volt, elmaradtak a kiadósabb esőzések, viszont idén mindenképp alaposabban oda kellene figyelni erre a kérdésre és komolyabb lépéseket kellene tenni.

A kisebb sikerek között Bálint József az Oltmező úti buszmegálló kijelölését említette a Sepsi Aréna felé közlekedő 5-ös járat útvonalán, amit kezdeményezésük nyomán fogadott el a városvezetés. A környező utcák lakóinak ezzel egy régi problémáját – a menetrendszerű buszjárat hiánya – sikerült részben orvosolni, de további intézkedésekre is szükség lesz. Hosszú küzdelem árán év végén egy másik kis győzelmet is elkönyvelhettek: a közpénzek elköltésének átláthatóságát szolgáló tervezetüket elfogadta a testület. Szintén sikerként értékelik, hogy közvetett módon – a felek közötti egyeztetést szorgalmazva –, de hozzájárultak ahhoz, hogy a Honvéd-kútnál tervezett családi kalandpark kérdése végül úgy oldódott meg, hogy a közösségen belül nem alakultak ki újabb törésvonalak.

Bálint József továbbá rámutatott: noha rendszeresen napirenden tartották, nem sikerült előrelépést kiharcolni az Oltmező úti járdák kialakításánál, így a gyalogosok számára továbbra is fokozottan veszélyes maradt. A politikus a novemberben jóváhagyott járműadó-növelésről is szólt, kijelentve: nem támogatták a döntést, mivel a gazdasági szereplők elleni lépésnek tartják. „Miután a vállalkozások országosan az egyik legmagasabb ingatlanadót fizetik Sepsiszentgyörgyön, most a járművek utáni hozzájárulás szintje is az egyik legmagasabbá vált. Ez számunkra elfogadhatatlan” – érvelt.

Kolcza István szerint igyekeztek konstruktív ellenzékként tevékenykedni a testületben, de kevés mozgásterük van, olyan körülmények között, hogy kezdeményezéseiket hosszú hónapokon keresztül még napirendre sem tűzik. Az egyetlen lehetőség, amivel ellensúlyozni tudták ezt az állapotot, hogy a vitákon részt vettek, de távol maradtak a szavazástól, ami viszont hosszú távon nem járható út. Amint eddig is tették, a nagyobb jelentőségű kérdésekben – így az árvízvédelem vagy a közlekedés gördülékenyebbé tétele – a továbbiakban is határozattervezetek beterjesztésével próbálnak eredményeket elérni, míg a kisebb ügyekben – például a szertornászok teremgondja – a hivatal vezetőivel egyeztetve keresik a megoldást. Bálint József szerint az előttük álló év két nagy kihívása a városi költségvetés, illetve a helyhatósági választások, amelyen már az Erdélyi Magyar Szövetség színeiben méretkeznek meg.