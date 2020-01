Alig néhány hónapja nyitott Sepsiszentgyörgyön a Labirintus játszóház és kávézó, máris sokan ismerik, elsősorban kisgyermekes szülők, de civil szervezetek, gyermeknevelés terén járatos szakemberek is érdeklődnek aziránt, mivel gazdagíthatnák a létesítmény programját, amelynek tulajdonosa nyitott a helyi igényekre, szívesen fogad ötleteket, amelyekkel kitűzött célját megvalósíthatja.

A Csíki utcai Labirintus más, mint egy szokványos játszóház, de a hagyományos kávézóktól is eltér, s bár a gyermekek és felnőttek tere jól elkülöníthető, senkit nem zavar, ha egy rollerező kisgyermek behajt a társalgó szülők közé, vagy a polcról leemelt meséskönyvvel anyuhoz, apuhoz fordul, hogy meséljen belőle. A szervezett foglalkozásokon ez nem így történik, akkor a játékmester köti le a gyermekek figyelmét. Bús Ildikó kedden kézműves-foglalkozásokat tart, szerdán a bébik festenek kézzel, lábbal, ecsettel, csütörtökön várják a 7–12 éves magyar és román gyermekeket közös tevékenységre, pénteken újból a legkisebbeké a terep kétéves kortól. Ezek a programok 17–19 óráig tartanak, hétfőn zárva a Labirintus.

Claudia Epure, a létesítmény működtetője lapunk érdeklődésére elmondta, korábban tanított, egy lengyelországi menekülttábor óvodájában is dolgozott, de főként civil szervezeti tevékenységei révén ismerte meg a gyermekek intézményes kereteken kívüli foglalkoztatását, amelyek egyben szórakoztatóak és nevelő hatásúak is. Az aradi származású szociológus egy uniós startup projektnek köszönhetően indította vállalkozását, ami lengyelországi és franciaországi kitérő után lehetőséget teremtett számára, hogy hazatérjen, ugyanis a pályázat révén ahhoz kapott támogatást Dona Bejgăneanuval együtt (aki később kilépett a közös programból), hogy céget alapítson, ami segíti abban, hogy visszatérjen Romániába. A táj szépsége, a természet vonzása miatt végül Háromszéken telepedett le francia férjével együtt, aki a játszóház bútorai­nak egy részét saját kezűleg készítette, a berendezés többségét és a játékokat említett pályázatból vásárolták.

A Labirintus működtetője a Háromszéknek elmondta, azt szeretné biztosítani a gyermekeknek és szülőknek, amit négyéves kislányának, saját családjának jónak lát. Célja, hogy a játszóház és kávézó egy otthonos találkozóhellyé váljon, távlati terveik között szerepel, hogy gyermekmegőrzőként is működjenek. Decemberben elindult egy szülői műhely pszichológus és pszichopedagógus irányításával, februárban egy civil szervezet tart foglalkozást szülőknek elsősegély-ismeretekről, de fogadnak más ötleteket is, amivel bővíthetik a programot. Külön hangsúlyt fektetnek a magyar és román gyermekek közös tevékenységeire, és lehetőséget kínálnak babazsúrok, tematikus összejövetelek, kulturális rendezvények megszervezésére is.

A játszóház foglalkozásai egyelőre ingyenesek, a felnőtteknek szánt képzések, a külső szervezésben rendezett programok esetenként megszabott térítéssel járnak. A Labirintus saját arculatának kialakításán dolgozó Claudia Epure szerint ez egy olyan hely kíván lenni, ahol minden nevelő és közösségépítő szándék előtt nyitott az ajtó, a helyieken is múlik, hogy mi lesz belőle.