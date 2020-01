Liu Shaoang aranyérmet nyert 1500 méteren, majd Liu Shaolin Sándor arany-, Liu Shaoang pedig ezüstérmes lett szombaton 500 méteren a debreceni Főnix Csarnokban zajló rövidpályás gyorskorcsolya-Európa-bajnokságon. Tegnap 1000 méteren is kettős magyar siker született: az aranyérmet Liu Shaolin Sándor, az ezüstérmet Liu Shaoang szerezte meg.

Az 1500 méteres fináléban a Liu fivérek – a címvédő Shaolin Sándor, illetve Shaoang – mellett a többi között ott volt a mezőnyben a tavaly bronzérmes orosz Szemjon Jelisztratov is. A fináléban a két magyar versenyző sokáig a középmezőnyben haladt, Liu Shaoang aztán három körrel a vége előtt egyetlen manőverrel két vetélytársát is megelőzve feljött másodiknak. A következő körben a tavaly ezen a távon ezüstérmes magyar versenyző ismét előzött és vezető helyét a befutóig megőrizte. Liu Shaolin Sándor végig a mezőnyben haladt, ráadásul az utolsó körben el is esett, így hetedik lett.

Az 500 méteres fináléban Itzhak de Laat indulhatott a legjobb pályáról, közvetlenül mellette pedig Liu Shaolin és Liu Shao­ang állt fel. Az idősebbik Liu fivér kapta el legjobban a rajtot, így azonnal megelőzte holland riválisát. Innentől senki és semmi nem fenyegette a győzelmét, mert csak mögötte bontakozott ki komoly harc. Liu Shaoang az első kör végén megelőzte egy pillanatra holland ellenfelét, aki azonban ekkor még vissza tudta szerezni a második pozíciót. Ezt követően a magyar versenyző türelmes volt, és csak az utolsó körben próbálkozott ismét manőverrel, akkor viszont nemcsak elment De Laat mellett, hanem a visszaelőzést is megakadályozta.

Az 1000 méteres döntő első köreiben sok előzgetés történt, de a magyarok végig az első három helyen maradtak. Körökön át Jelisztratov vezetett Liu Shaolin és Liu Shaoang előtt, féltáv után viszont a magyar testvérpár elérkezettnek látta az időt, hogy élre álljon. A hajrában senki és semmi nem veszélyeztette a magyarok kettős diadalát, ugyanis olyan tempóban száguldottak a jégen, hogy Jelisztratov leszakadt, egy pillanatra sem volt támadási pozícióban, de a harmadik helyét megvédte.

A 24 éves Liu Shaolin pályafutása hatodik Eb-címének örülhetett, ezen a távon pedig 2017 után másodjára diadalmaskodott. Ezüstérmével a 21 esztendős Liu Shao­ang megőrizte vezető helyét összetettben. Liu Shaoang pályafutása negyedik Európa-bajnoki címét gyűjtötte be, összetettben először diadalmaskodott. A magyar testvérpár hetedszer aratott kettős diadalt az Európa-bajnokságokon: 2017-ben 1000 méteren, tavaly Dordrechtben 500 és 1500 méteren, valamint összetettben, most Debrecenben pedig az 500 és 1000 méter mellett ugyancsak összetettben.

Eredmények: * férfi 1500 m: 1. Liu Shaoang (Magyarország) 2:25.871 perc, 2. Itzhak de Laat (Hollandia) 2:25.960, 3. Vladislav Bykanov (Izrael) 2:26.075... 7. Liu Shaolin Sándor (Magyarország) 2:55.043 * férfi 500 m: 1. Liu Shaolin Sándor (Magyarország) 41.244 mp, 2. Liu Shaoang (Magyarország) 41.517, 3. Szemjon Jelisztratov (Oroszország) 41.686 * férfi 1000 m: 1. Liu Shaolin Sándor (Magyarország) 1:25.3636, 2. Liu Shaoang (Magyarország) 1:25.667, 3. Szemjon Jelisztratov (Oroszország) 1:25.831 * férfi összetett: 1. Liu Shao­ang 77 pont, 2. Liu Shaolin Sándor 75, 3. Szemjon Jelisztratov (Oroszország) 65.