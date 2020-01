Zsinórban második győzelmét gyűjtötte be a Perkő, amely a kézdivásárhelyi öregfiú minifoci-bajnokság hetedik fordulójában szoros meccs után egy góllal diadalmaskodott az Ózon együttesével szemben. A kör legtöbb találatát hozó mérkőzés a sereghajtó Akarat és az élmezőnyhöz tartozó MBB közötti párharc volt, amelyen a nyertes csapat tizenháromszor zörgette meg a vesztes kapujának hálóját.

A Szeklerjobs és a Route 66 is kiélezett csatát vívott egymással, és ezen az összecsapáson is mindössze egy gól különbség döntött a győztes, valamint a három pont sorsáról. Az éllovas Novo papírformasikert aratott az Astrával szemben, és a csapat négypontos előnnyel vezeti a tabellát. Nem bírt egymással a Csavar-Go és a Goldim, így pontosztozkodásra is sor került a céhes városbeli küzdelemsorozat hétvégi fordulójában.

A 7. forduló eredményei: Ózon–Perkő 2–3, Csavar-Go–Goldim 1–1, Akarat–MBB 3–13, Szeklerjobs–Route 66 5–4, Astra–Novo 2–5.

A rangsor:

1. Novo 6 1 0 39–13 19

2. Szeklerjobs 5 0 2 26–25 15

3. MBB 4 2 1 35–17 14

4. Csavar-Go 4 1 2 34–15 13

5. Astra 4 0 3 21–20 12

6. Goldim 3 2 2 18–19 11

7. Route 66 3 0 4 28–22 9

8. Perkő 2 0 5 15–33 6

9. Ózon 1 0 6 14–28 3

10. Akarat 0 0 7 12–50 0

A legeredményesebb játékosok: 1. Barti Attila (Csavar-Go) 13 gól, 2. Csulak Attila (Novo) 12 gól, 3. Adrian Gavrilă (MBB) 11 gól.

A 8. forduló programja (január 31., Kicsid Gábor Sportcsarnok): 17.30 órától Goldim–Route 66, 18.30 órától Astra–Csavar-Go, 19.30 órától Novo–Akarat, 20.30 órától Perkő–Szeklerjobs, 21.30 órától MBB–Ózon. (t)