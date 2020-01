A múlt héten két edzőmérkőzést játszott a Sepsi OSK, előbb a bolgár első osztályú PFC Beroe, majd az orosz élvonalban érdekelt Arsenal Tula volt az ellenfele. A bolgár bajnokságban a felsőházi rájátszásért küzdő, hetedik helyen álló Beroe elleni találkozón az egyetlen találat a 43. percben született, Martin Kamburov büntetőrúgást értékesítve szerzett vezetést, és mint utóbb kiderült, a gól a győzelmet is jelentette (0–1). A háromszéki csapat mindkét félidőben más összeállításban lépett pályára, a fiatal játékosok ezúttal is lehetőséget kaptak, valamint sérülés miatt több alapember egyáltalán nem játszott.

A Leo Grozavu irányította labdarúgók a negyedik edzőmeccset az orosz pontvadászatban hatodik Arsenal Tula csapatával játszották. A PFC Beroe elleni mérkőzéshez hasonlóan, a székelyföldi együttes ezúttal is tizenegyesgóllal maradt alul, az orosz ellenfél az 50. percben Aleksandr Dovbnya révén szerezte meg a győztes találatot. A Sepsi OSK a lenyel Korona Kielce elleni 1–0 arányú győzelemmel, valamint három vereséggel – előbb az azeri FK Zira (0–2), majd a PFC Beroe és az Arsenal Tula múlta felül – zárta a törökországi edzőtábort.

Felkészültek a folytatásra

„A kéthetes edzőtáborban a részt vevő játékosok megpróbálták a legjobbjukat nyújtani. Ebben az időszakban napi két edzésünk volt, felkészülési meccseket is játszottunk, ahol a labdarúgók igyekeztek bizonyítani rátermettségüket, mindenképp azon voltunk, hogy a lehető legjobban felkészüljünk a bajnokság folytatására. Elégedett vagyok az elmúlt két hétben történtekkel, nagyszerű körülmények között készülhettünk, ezúttal az időjárás is mellettünk volt, az eső nem befolyásolta az edzéseket” – mondta Leo Grozavu.

A vezetőedző hozzátette, több fiatal játékost is próbára tettek az edzőtáborban, felmérték tudásukat, így az edzőmeccseken nem az eredmények voltak az elsődlegesek. Közülük egyesek bizonyították, hogy van helyük a csapatban, mások pedig egyelőre kölcsönben folytatják a pályafutásukat. Az ifjúsági pontvadászatokból vagy akár a harmadosztályból nehéz egyből az élvonalban helytállni, és erre a fiatal labdarúgók is rájöttek. Az edzések intenzitása, a játék ritmusa is jóval erősebb, mint az alacsonyabb osztályokban, viszont továbbra is figyelemmel követik azokat, akik kölcsönben szerepelnek.

Grozavu elmondta, a felkészülést néha sérülések hátráltatták, ugyanis több játékos kénytelen volt napokat kihagyni. A bajnokság alapszakaszában még négy nehéz meccsük lesz, ahol a lehető legtöbb pontot szeretnék begyűjteni, hiszen ezt követően megfelezik a pontokat. A vezetőedző jelezte, számukra az alsóházi rájátszás az esélyesebb, ahol a bennmaradás érdekében minden mérkőzés kulcsfontosságú lesz olyan ellenfelekkel, akik a téli felkészülési időszakban szintén erősítettek.

Tomás Díaz marad Sepsiszentgyörgyön

„Számunkra nagyon jó edzőtábor volt, az időjárás is kedvezett, a csapat teljes mértékben csak az edzésekre figyelt. Úgy gondolom, készen állunk a bajnokság folytatására, ugyanis olyan erős ellenfelekkel játszottunk edzőmérkőzéseket, amelyek a felkészülésben előttünk jártak. Láttunk pozitív és negatív megmozdulásokat, bízom benne, hogy tanultunk az edzőmérkőzéseken elkövetett hibákból, és a bajnokságban nem hátráltatnak hasonló baklövések” – fogalmazott Hadnagy Attila ügyvezető igazgató.

Hadnagy elmondta, az edzőtáborban több fiatalt kipróbáltak, néhányan maradnak a klubnál, készülnek az élvonalbeli csapattal, és játszanak a negyedosztályban, a többiek pedig kölcsönbe kerülnek, hiszen egyelőre nem nőttek fel az élvonal színvonalához. Az ügyvezető igazgató jelezte, hogy Tomás Díaz a próbajáték után marad a csapatnál, mivel egy tehetséges argentin labdarúgó, aki egyelőre fizikailag nem áll készen, de a jövőben a Sepsi OSK segítségére lehet. Hadnagy szerint Fülöp Loránd és Kovács Lóránt olyan labdarúgók, akikben van potenciál, azonban utóbbi orrtörés miatt kénytelen kihagyni néhány napot, valószínű, az első fordulóban nem játszik. Az egykori csatár szerint Anass Achahbar érdekes játékos, kiváló adottságokkal rendelkezik, Romániában nem sok hozzá hasonló labdarúgó szaladgál, támadásban igazi vezéregyéniség lehet, bár fizikailag még ő sem áll készen.

A Sepsi OSK a 8. helyről várja a folytatást, hét ponttal lemaradva a felsőházi rájátszást jelentő hatodik pozíciót elfoglaló FC Viitorul mögött. Pénteken folytatódik a román élvonalbeli bajnokság, a piros-fehérek az alapszakasz 23. fordulójában február 1-jén, szombaton 15 órától az FC Hermannstadt vendégeként lépnek pályára.