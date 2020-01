A középszakasz első hazai mérkőzését Jade Vegával, Holinka-Miklós Hannával, Domokos Rékával, Ramona Dănălachéval és Kaila Mobley-vel kezdte Farkas Alpár, a kézdivásárhelyiek edzője, a fővárosiaknál Natalia Burlakova, Alexandra Lupusavei, Florina Stanici (Dia­conu), Gabriela Vlad és Sonia Cazacu lépett parkettre.

Vega triplája nyitotta meg a két csapat idénybeli első találkozóját, amelyet Mobley 7–0-s sorozata követett, és a 3. perc elején már 10–0 volt ide. A fővárosiak kosárcsendjét Cazacu törte meg (10–2), s az első negyed felénél Roxana Bejan duplájával 17–11-re vezetett a KSE. A folytatás a rapidos lányokról szólt, akik gyorsan ledolgozták hátrányukat, sőt, Stanici hárompontosával a 8. percben átvették a vezetést (17–19). A következő támadásnál a két-fehérek Mobley révén egyenlítettek, és 19–19-es állásról indult a második játékrész. Ezt is Vega triplája nyitotta meg (22–19), s miután Farkas Alpár tanítványai rendezték védelmüket, a mérkőzés irányítását is magukhoz ragadták. Holinka-Miklós távoli kosarára Vlad felelt egy hárompontossal, amelyet Dănălache triplája követett (28–22). A 25. percben 28–28 volt az eredmény, majd kevéssel később 30-ra egyenlítettek a bukarestiek. A következő perceket ők kapták el jobban, s emiatt sikerült is meglépniük 3 ponttal (30–33), ám Mobley-ék gyorsan váltottak, és pillanatok alatt visszaszerezték a vezetést, s végül ötpontos előnnyel vonultak szünetre (40–35).

A térfélcsere után folytatódott a házigazdák remek játéka, akik támadásról támadásra növelni tudták a két csapat közötti különbséget. A 27. percben már 11 ponttal vezettek a kézdivásárhelyiek (54–43), majd jobb hajrájuknak köszönhetően már plusz 15-ről kezdték a találkozó zárószakaszát (61–46). Holinka-Miklós triplája adta meg az utolsó negyed alaphangáját, amire Stanici egy duplával és két értékesített büntetővel válaszolt (64–50). Az újabb Holinka-Miklós-hármast Burlakova kétpontosa követte (67–52), a folytatásban pedig hibát hibára halmoztak a csapatok, és mindkét oldalon több ziccer is kimaradt. A 36. percben jegyezhettük fel az újabb kosarat, amikor Burlakova célzott pontosan távolról (67–55), majd újra a céhes városiak percei következtek, akik végül 79–61 arányban megnyerték a harmadik középszakaszbeli meccsüket.

A mezőny legeredményesebb játékosát a Rapid adta, hiszen Stanici 27 ponttal fejezte be csapata felső-háromszéki kiszállását. A kézdivásárhelyi együttes legeredményesebbje Mobley volt, miután 24 pontot és 17 lepattanót jegyzett, ám mellette Debreczi Iringó is dupla duplát ért el, hiszen neve mellé 12 pontot és 14 leszedett labdát jegyezhettünk fel.

Női kosárlabda, Nemzeti Liga, B-csoport, 4. forduló (középszakasz): Kézdivásárhelyi SE–Bukaresti Rapid 79–61 (19–19, 21–16, 21–11, 18–15) Kézdivásárhely, Kicsid Gábor Sportcsarnok. Vezette: Andrei Răileanu, Cristina Anuței, Bukuresti Loránd. KSE: Vega 20/9, Dănălache 6/6, Holinka-Miklós 14/12, Domokos, Mobley 24–Debreczi 12, Czimbalmos 3/3, Lénárt, Kozman, Ardelean, Bara-Németh, Bitai. Edző: Farkas Alpár. Rapid: Burlakova 14/3, Lupusavei 4, Stanici (Diaconu) 27/6, Vlad, 3/3, Cazacu 2–Călin, Ticu 2, Beja 8, Grigore, Manea, Duță 1, Căndoi. Edző: Dan Militaru.

A további eredmények: Marosvásárhelyi Sirius–Alexandria 61–59, Nagyváradi Rookies–Agronómia Bukarest 61–72, a Konstancai Phoenix pihent.

A Kézdivásárhelyi SE következő ellenfele a szintén fővárosi Agronómia lesz, a mérkőzésre pedig várhatóan szombaton kerül sor. (tif)