A két csapat közötti harmincegyedik meccset a házigazda târgoviștéiek Mihaela Chivuval, Larisa Tomával, Gabriela Irimiával, Alexandra Ghițăval és Ancuța Stoenescuval kezdték, míg a túloldalon Jovana Pašić, Orbán Nikolett, Andra Mandache, Annemarie Gödri-Părău és Chrissy Givens került be a kezdő ötösbe.

A zöld-fehérek vendéglátóinak kosarával indult a találkozó, válaszként Zoran Mikes tanítványai összehoztak egy 10–0-s sorozatot, és a 3. percben már nyolccal vezetett a Sepsi-SIC (2–10). Csapatunk jó sorozatát Stoenescu egy triplával törte meg, s a 6. percre már csak három pont volt a mieink előnye (11–14). A Dâmbovița megyeiek a folytatásban is tartották magukat, s az első negyed 19–25-ös állásnál ért véget.

A második játékrész elején a Târgoviștének sikerült felzárkóznia (24–25), sőt, Chivu hárompontosával vezetéshez is jutott (27–25). A következő percekben Toma és Ghiță tovább növelte ellenfeleink előnyét (31–25), de Pašić és Givens pontos távoli dobásai után kiegyenlítettek a zöld-fehérek (31–31). Gyors kosárváltás után 34–35-re alakult az eredmény, majd lányaink magukhoz ragadták a kezdeményezést, és a Sepsi-SIC hatpontos vezetésnél vonult szünetre (37–43).

Az öltözőből egy határozottabb sepsiszentgyörgyi együttes jött ki, amely magasabb sebességi fokozatba kapcsolva egyszerűen állva hagyta riválisát. Kosarasaink pontosabban céloztak, feljavult a védekezésük is, és mindössze 12 pontot engedtek a târgoviștéi csapatnak. A 27. percben plusz húsz volt a mieink javára (47–67), s Kristina Topuzović két értékesített büntetőjével 49–74 lett az eredmény harmincpercnyi játék után.

Az utolsó negyedet ismét a hazai csapat kezdte jobban, s Cătălin Tănase lányainak sikerült valamelyest lefaragniuk hátrányukból (60–74). A folytatásban Mandache és Givens ponterős játékának köszönhetően visszaállt a világ rendje a pályán, s bár a 14–15-tel véget érő szakasz arra enged következtetni, hogy kiegyensúlyozódott a küzdelem, a Sepsi-SIC magabiztos teljesítménnyel, valamint 26 pontos különbséggel győzött (63–89).

A mérkőzés legeredményesebb kosarasát a háromszéki bajnokcsapat adta, miután Givens 24 ponttal vette ki részét a zöld-fehérek szombati sikeréből. A meccset Gödri-Părău dupla duplával fejezte be, hiszen a 13 pontja mellett 12 gólpasszt is kiosztott. A hazai csapat legjobbja a 16 egységet szóró Ghiță volt.

Női kosárlabda, Nemzeti Liga, középszakasz, 3. forduló (A-csoport): Târgoviște–Sepsi-SIC 63–89 (19–25, 18–18, 12–31, 14–15). Târgoviște, városi sportcsarnok. Mintegy 400 néző (köztük mintegy 50 szentgyörgyi szurkoló, akik hatodik játékosként járultak hozzá a zöld-fehérek szombati diadalához). Vezette: Marius Epure, Răzvan Opriș, Alexandru Nicolae. Târgoviște: Chivu 10/6, Toma 8, Irimia 12/6, Ghiță 16, Stoenescu 15/12–Păun, Petrof, Robotin-Auier, Brebene, Tănase 2. Edző: Cătălin Tănase. Sepsi-SIC: Pašić 10/6, Orbán 4, Mandache 22/15, Gödri-Părău 13, Givens 24/6–Demeter 2, Cătinean, Mîrne-Nagy, Vučetić 2, Topuzović 8/3, Kovács, Butler 4. Edző: Zoran Mikes.

A forduló meglepetésgyőzelmét a Brassói Olimpia hozta össze, miután Dan Calancea tanítványai hat ponttal, azaz 78–72-re bizonyultak jobbnak a bajnoki ezüstérmes Szatmárnémeti VSK csapatánál. A kör harmadik meccsén az Arad saját közönsége előtt 61–47-re verte a Kolozsvári U alakulatát: a házigazdáknál a kézdivásárhelyi Bartók Rita 22 percet játszott, a kincses városiaknál a szentgyörgyi Bölöni Noémi viszont csak hetet, ám egyikük sem szerzett pontot. (tibodi)