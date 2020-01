A helikopteren kilencen voltak, köztük Bryant 13 éves lánya, Gianna. A tragédiának nincs túlélője. A baleset a Los Angeles belvárosától mintegy 45 kilométernyire északnyugatra fekvő kaliforniai Calabasas felett történt. Okát és körülményeit az amerikai szövetségi légügyi hatóság (FAA) vizsgálja.

Bryant Los Angelestől délre élt Orange megyében, már játékosként is sokszor helikopterrel utazott edzésre és meccsre. Pályafutása lezárása után produkciós céget alapított, ekkor is inkább repült, mint autózott, elkerülve ezzel a dugókat az autópályákon. A hatóságok egyelőre nem bocsátkoztak találgatásokba, a nyomozást megkezdték, vizsgálják a helikopter műszaki állapotát és azt is, milyen karbantartási munkálatokat végeztek rajta korábban.

Vasárnap a reggeli órákban nagy volt a köd, és a szemtanúknak feltűnt, hogy egy repülő vagy helikopter túl alacsonyan száll, majd már csak a becsapódás hangját hallották, de a köd miatt még ekkor sem láttak semmit a tragédiából. A közlekedési hatóság tíz napon belül adja ki előzetes jelentését egy ilyen balesettel kapcsolatban.

A philadelphiai születésű legendás NBA-játékos 41 éves volt, négy gyermek édesapja. Az aktív sporttól 2016-ban vonult vissza, 1996-tól húsz esztendőn keresztül a Los Angeles Lakers kosarasa volt, a csapattal ötször (2000, 2001, 2002, 2009, 2010) nyerte meg az észak-amerikai profi kosárlabdaligát (NBA). Kétszer (2009, 2010) a döntő legjobb játékosának is megválasztották, 2008-ban ő lett a bajnokság legjobbja, míg 18 alkalommal vett részt az All Star-gálán.

Az amerikai válogatottal 2008-ban Pekingben, 2012-ben Londonban bizonyult a legjobbnak az olimpiai játékokon. Az NBA vezetője, Adam Silver 2015-ben az amerikai kosárlabdázás történetének egyik legnagyszerűbb játékosaként méltatta őt. Az Egyesült Államokat megrázta a tragédia, sportolók, közéleti személyiségek nyilatkoztak és fejezték ki együttérzésüket.