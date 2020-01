Kit jelöl az RMDSZ Baróton?

Baróton az elmúlt harminc esztendőben RMDSZ-es jelöltként csak Lázár-Kiss Barna András tudott választást nyerni, „mutatványát” pedig négy évvel később képes volt megismételni, most mégis úgy tűnik, kihátrálni készül mögüle a szövetség, miután az említett gyűlésen a megyei elnök nem biztosította feltétlen támogatásáról. Tamás Sándor előbb a város általános rossz hangulatáról beszélt, majd egy általuk végeztetett közvélemény-kutatás eredményeit ismertette, mely szerint a megkérdezett hatszáz lakos 84,8 százaléka szerint nem jó irányba mennek a dolgok a városban, 77,7 százalékuk pedig nem tapasztalt fejlődést, végezetül pedig úgy fogalmazott, hogy a jelöltállítást teljesen a barótiakra bízza. „Sőt, azt is elmondom – bár féltitok –, hogy tőlem várják, mondjam el, ki lesz a polgármester. Nem fogom, biztosan nem én fogom megmondani, hogy ki lesz Baróton a polgármester, hanem a baróti polgárok fogják megmondani. Egy dolgot viszont meg tudok mondani: hogy Baróton az lesz a jelölt, és a mögé fogunk állni, akinek konkrét elképzelése van a város és a térség fejlesztéséről és együtt tud működni” – mondotta novemberben.

A szövetség berkeiből származó információink szerint a baróti elöljárónak leginkább azt róják fel, hogy nem tudta keresztülvinni azoknak a családi típusú otthonoknak a megépítését, ahová az oltszemi gyerekotthon lakóinak egy részét költöztették volna. De nem nézték jó szemmel azt sem, hogy évek óta nem működteti a megyei tanács presztízsberuházását, a városi strandot, mivel annak fenntartását nem tartja gazdaságosnak.

RMDSZ-jelöltnek többen is szívesen látnák magukat – többek közt Demeter László, Váncza Tibor és Bán István –, de igencsak kétséges, hogy a baróti szavazók és a szövetség döntéshozói bármelyiküket is jobbnak látnák, mint Lázár-Kiss Barna Andrást, ezért az sem kizárható, hogy mégis a jelenlegi városvezetőt jelölik újra.

Jelentkező kívülről

Bár kisebb a valószínűsége, de elképzelhető az is, hogy RMDSZ-es színekben Benedek-Huszár János lenne az induló. Az egyelőre független kisbaconi pályázatíró szakember mellett szól, hogy alapos közigazgatási tapasztalata van – volt már polgármester Illyefalván –, ráadásul sikeresen végzett munkája garancia lehetne arra, hogy EU-s pénzforrásokat tudna szerezni a városnak. „Az elmúlt bő tíz évben pályázatok tucatjait menedzseltem le – az uniós pályázatok révén közel 35 millió euró értékben, a kormányzati programokban százmillió euró körüli összeget szereztem székelyföldi önkormányzatok számára, és közbeszerzések százait vezettem le a két székely megyében –, amelyek révén iskolák és közintézmények újultak meg, közműhálózatok épültek ki, utak és hidak épültek és épülnek. Ezt a szakmai tapasztalatomat kész vagyok a köz, ez esetben Erdővidék központjának a szolgálatába állítani” – jelentette ki november végén a Háromszéknek, amikor arról kérdeztük, igaz-e, hogy indulna az önkormányzati választásokon.

Akkor nyilatkozta azt is, hogy abban reménykedik, mindegyik politikai szervezettel meg tud egyezni három dologban: Erdővidék megérdemli, hogy újra felemelkedjék, ő alkalmas ennek megszervezésére és irányítására, és hogy ebben az együttműködésben végzendő munkában mindannyian egyként támogatják. Nagy kérdőjel, hogy a pályázatíró szakember említett reményei megvalósulnak-e, vagy egyéb módon kell célkitűzéseit megvalósítania.

Nagy ismét rajthoz áll?

A várost két mandátumon keresztül igazgató Nagy Istvánt nem sikerült elérnünk, de nagyon valószínű, hogy ismét versenybe száll a tisztségért. Kérdés viszont, hogy azt ismételten függetlenként vagy EMNT-, illetve EMNT–MPP-színekben tenné. Amennyiben a két párt „összeborul”, szinte biztosra vehető, nem pártjelölt lesz (a polgáriak hét éve kiebrudalták, a viszony azóta se javult), ám ha a néppártosok külön mérettetik meg magukat, feltehetően Nagy lesz a „zászlóshajójuk”.

Ezt a forgatókönyvet erősíti, hogy a városi tanácsban már közös frakciót alkotnak, Dimény László és Pál Levente pedig önként és dalolva engedi át a volt polgármesternek a szószólást, s nem zavarja őket, hogy számukra csak dekorációs szerep jut.

Lesznek régiek, lesznek újak

„Bölön akkor lesz biztos, ha Sikó Imre polgármester úr és csapata határozottan azt mondja, hogy igen, indulunk” – mondotta Nagybaconban Tamás Sándor. A községet régóta vezető polgármesternek az EMNP részéről biztosan lesz kihívója (legutóbb Varga Zoltán volt), mint ahogy az is, hogy nagy csata várható a pártok közt. Annál is inkább, hogy a megyei elnök „biztos” igazát az igazságszolgáltatás időközben felülírhatja: Sikó Imre ellen az Országos Korrupcióellenes Ügyészség brassói ügyosztálya emelt vádat, a „csapat” másik tagja, Rudolf Béla csillaga is leáldozhat, ha május elején a Legfelső Semmítő- és Ítélőszék helybenhagyja a brassói táblabíróság ítéletét. Az alpolgármestert az Országos Feddhetetlenségi Ügynökség marasztalta el, amiért választott tisztsége mellett 2011. július 12. – 2014. november 6. közötti egyéni vállalkozó is volt – ezt támadta meg sikertelenül Rudolf Béla.

Vargyas jelenlegi polgármestere, Sütő Levente Lehel négy éve úgy nyilatkozott, csak egy mandátumra vállalkozik, de úgy tudjuk, talán mégis újból indulna. Próbáltuk telefonon utolérni, hogy megerősítse vagy cáfolja a szóbeszédet, de a készüléke több napon át hangpostára volt kapcsolva. A polgáriak négy éve Sütő Levente Lehelt támogatták, de most könnyen meglehet, kihátrálnak mögüle és saját jelöltet állítanak. Román Attila helyi tanácstag úgy nyilatkozott, még nem dőlt el, fél év múlva miként cselekszenek. Az RMDSZ az EMNP színeiben megválasztott és négy évig (2012–2016 között) alpolgármesterként tevékenykedő, függetlenként a szövetség támogatását élvező Imets Lajost fogja indítani.

Bacon község polgármesterének, Simon Andrásnak négy éve nem akadt kihívója, ám nemrég a közösségi oldalon és az Erdővidék regionális hetilap oldalain a tisztségre bejelentkezett Veres Zsolt. Meglehetősen hangosan és önbizalommal telten adta a község tudtára, hogy indulni szándékszik a választásokon, bejelentését hozzászólás-áradat fogadta, amely állítólag fenyegetésekben csúcsosodott. Az bizonyos, hogy a második mandátumát töltő Simon András továbbra is élvezi az RMDSZ megyei vezetésének bizalmát. „Baconban a következetes munkának eredménye van. A vidéki települések közül megyei szinten a legtöbb dolog Baconban és a hozzá tartozó településeken történt az elmúlt három-négy évben – ezt sem szabad elfelejtenünk most, amikor nagy lángot vetett a Facebook-bejegyzések időszaka” – dicsérte a községvezetést Tamás Sándor.

Bihari Edömér nagyajtai polgármester indulása novemberben még nem volt biztos, ezért Tamás Sándor nyilvánosan arra kérte, mihamarabb tegye nyilvánvalóvá szándékát. A nagyajtai elöljárónál a minap rákérdeztünk, s úgy nyilatkozott, kész újabb mandátumot vállalni.

Balázsi Dénesnek, Bardoc sikeres polgármesterének négy éve nem akadt kihívója, és tudomásunk szerint most sem készül senki más megpályázni a tisztséget.