Nem tetszik a választási szabályok módosítása

A módosítás lényegét – a kétfordulós polgármester-választás bevezetését – egyébként támogató Népi Mozgalom Pártja (NMP) és a Mentsétek meg Romániát Szövetség (MRSZ) is közölte: módosító indítványt terjeszt be a kormány tervezetéhez, hogy a megyei tanácsok elnökeit is két fordulóban válasszák meg – a Mediafax hírügynökség értesülései szerint ugyanis a Nemzeti Liberális Párt (NLP) kormánya sürgősségi rendeletet készül kiadni arról, hogy a megyei tanácsok elnökeit immár ne közvetlenül a polgárok, hanem az önkormányzati testület tagjai egymás közül utólag válasszák meg. (Ezt egyébként Klaus Iohannis államfő is megerősítette tegnapi nyilatkozatában, szerinte a megyei önkormányzat vezetője „nem a közösséget képviselő személy”, ezért helyesebb, ha a tanácstagok választják meg.)

Az MRSZ azt is kifogásolja, hogy a kormány – az úgynevezett „választási turizmus” kiküszöbölésére hivatkozva – szigorúbb feltételekhez kötné az ideiglenes lakhelyükön tartózkodók szavazati jogát. A választási törvény szerint a helyhatósági választásokon mindenki csak abban a választókörzetben adhatja le szavazatát, ahova lakóhelye vagy legalább másfél hónapja bejelentett ideiglenes tartózkodási helye alapján tartozik, és ahol a választói névjegyzékben szerepel. Az NLP szerint azonban a választások közeledtével gyanúsan megszaporodnak az ideiglenes lakcímbejelentések: ezek száma több kisebb településen legutóbb (2016-ban) is olyan arányú volt, hogy döntő módon befolyásolhatta a választás eredményét. A kormány tervezetében ezért 45-ről 90 napra növelnék azt a „régiséget”, amely az ideiglenes lakcímmel ott tartózkodó polgárokat feljogosítja a választásra. Az MRSZ szerint a személyi szám valós idejű elektronikus ellenőrzésének bevezetése óta Romániában egyszerűen kiszűrik azokat, akik megpróbálnak többször szavazni, a kormány által kezdeményezett szigorítás viszont sok állampolgárt – főleg városon tanuló vagy dolgozó falusi fiatalt – fosztana meg a szavazás lehetőségétől.

A kétfordulós polgármester-választást parlamenti vita nélkül, úgynevezett felelősségvállalással akarja bevezetni az NLP-kormány, hogy megtörje a legtöbb polgármesterrel rendelkező, néhány hónapja ellenzékbe kényszerült Szociáldemokrata Párt (SZDP) „uralmát” az önkormányzatokban. A kormányzati felelősségvállalást a parlament szerdai ülésén jelenti be Ludovic Orban miniszterelnök. Az SZDP és a kétfordulós rendszert szintén ellenző RMDSZ már bejelentette, hogy – mivel az ily módon előterjesztett törvénytervezetek hatálybalépését csak a kormány megbuktatásával lehet megakadályozni – bizalmatlansági indítványt terjeszt be a kormány ellen.