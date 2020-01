Még nincs influenzajárvány

A három iskola bezárását Monica Anisie oktatási miniszter jelentette be. Elmondása szerint az intézkedés összesen 763 gyermeket érint. A tanfelügyelőségek nyomon követik a légúti fertőzések és az influenza terjedését, a minisztérium naponta összesíti a megbetegedett tanulók számát.

A hétvégén 1592 személy jelentkezett a Matei Balş Járványtani Intézetben, közülük 636-an influenzások voltak – jelentette ki Adrian Streinu-Cercel, az intézet vezetője.

A járványtanász hangsúlyozta, hogy ő maga több ízben is arra szólította fel a lakosságot, hogy akit influenzával diagnosztizáltak, az üljön otthon, de „az emberek megijednek az influenzától”, és akkor jelentkeznek a kórházban. „Én nem tudom, hogy miért mindig csak a grippejárvány beálltával ijednek meg. Kérésem az lenne, hogy már márciusban, áprilisban ijedjenek meg, és vegyék számba a lehetőséget, hogy októberben beoltatják magukat influenza ellen, és szerezzék is be az oltást” – fejtette ki.

Az influenzavírus terjedése mérsékelt, csak az ország néhány régiójában fokozottabb, de nem lehet grippejárványról beszélni, a tavalyi év hasonló időszakához viszonyítva az influenzaesetek száma mintegy 20 százalékkal alacsonyabb – mondotta Alexandru Rafila, a Román Mikrobiológiai Társaság elnöke, aki szerint a következő hetekben valószínűleg nőni fog a légúti megbetegedések, illetve az influenzaesetek száma. „Ebben semmi szokatlan nincs, tekintve, hogy Romániában a beoltottsági szint az Egészségügyi Világszövetség által javasolt szint harmadánál tart” – mutatott rá, de leszögezte, hogy nincs ok fölösleges aggodalomra.

Minden Kínából érkező személyt figyelemmel kísértek az egészségügyi hatóságok, és bár voltak riasztások Kolozsváron, Temesváron, Konstancán és Bukarestben, egyik esetben sem igazolódott a fertőzöttség – derül ki a minisztériumközi bizottság tájékoztatásából. Speciális intézkedésekre készülnek a mioveni-i népdalegyüttes esetében is, melynek 25 tagja kedd délután érkezik az otopeni-i repülőtérre Pekingből. A nagykövetség alkalmazottjai már felvették velük a kapcsolatot, ami pedig annak a zenekarnak a tagjait illeti, akik 40 napos turnén voltak Kínában, a megyei közegészségügyi igazgatóságok naponta ellenőrzik egészségi állapotukat. Mindeddig nem merült fel az új koronavírussal való fertőződés gyanúja a zenekar egyik tagjánál sem.