Megújul a dálnoki református műemlék templom

A már elvégzett és a jövőbeli munkálatokról Marosi Károly református lelkipásztor számolt be lapunknak. Elmondta: múlt év október 25-én kezdődött el a tatarozás, a cég szakemberei a tetőszerkezettel kezdték a nagyszabású felújítást, annak nagy részét már sikerült is kijavítaniuk. A régi cserepet újra cserélték a tető jelentős részén, és még várnak egy szállítmányt, ezért ahová nem jutott cserép, a beázás ellen műanyag fóliával takarták le a tetőzetet.

Teljes restaurálásról van szó – hangsúlyozta a lelkipásztor –, amely a villámhárítótól az alap alatt másfél méterig terjed, belefoglalták a külső és belső munkálatokat, a templom körüli tereprendezést és a csatornarendszer felújítását is. A tatarozás során a villanyhálózat cseréjére is sor kerül, és a templom korszerű fűtése is megoldódik. A szakemberek teljes régészeti feltárást is végeznek, és ott, ahol rovásírásos, illetve gót betűs latin feliratok vannak, falfeltárásra és restaurálásra kerül sor, emellett felújítják a templomban található kő ajtó- és ablakkereteket, kicserélik a padlót és újrafestik a padokat.