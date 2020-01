A részletes program: 15 órától konferenciamegnyitó Kilyénben az unitárius templomban, megnyitóbeszédet mond Kerekes Miklós, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés alelnöke, Jánó Mihály művészettörténész A Szent László-legenda a laskodi és a kilyéni templomban címmel tart előadást. 17 órától Sepsiszentgyörgyön a Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron Termében folytatódik a konferencia. Előadást tart Balla Ede író, szakrálisföldrajz-kutató: Különleges képi jelek a Szent László-freskókon; Sashalmi-Fekete Tamás történész: A Szent László-legenda falképeinek kaukázusi kapcsolatai – legújabb kutatási eredmények; Kiss András, a Nemzetközi Kapcsolatok és Határ Menti Együttműködési Bizottság elnöke: Szent László emlékezete Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében; Szatmári István műemlékvédelmi szakmérnök: Szent László-emlékek nyomában Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében; Jánó Mihály művészettörténész: Szent László, a hitvalló lovagkirály – A Szent László-legenda falképei a székelyföldi templomokban címmel. A konferenciát köszönti Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsa elnöke és Kerekes Miklós, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés alelnöke.

Webdokumentumfilm-bemutató és beszélgetés

Filmvetítésen és beszélgetésen is bemutatja a Kastély Erdélyben program Sepsiszentgyörgyön a History is Our Story című interaktív webdokumentumfilmet, amely három kastély történetén keresztül ad képet az erdélyi kastélyok helyzetéről. A film a dokumentumfilm művészi nyelvét, emellett pedig multimédiás eszközöket felhasználva teszi lehetővé, hogy a néző/felhasználó interaktív módon fedezze fel magának a kastélyokat és a bennük rejlő történeteket.

Január 30-án, csütörtökön 16.30-tól a Művész moziban (Kőrösi Csoma Sándor utca 10. szám) levetítik az interaktív webdokumentumfilm fő vezérfonalát és bemutatják az interaktív webes felületet. Ezt beszélgetés követi az alkotók közül Felméri Cecília rendezővel és Balázsi-Pál Ágnes producerrel, valamint meghívottjaikkal: Tamás Sándorral, Kovászna Megye Tanácsának elnökével, Gregor Roy-Chowdhuryvel, a zabolai Mikes-birtok tulajdonosával, Rácz Lillával, az olaszteleki Daniel-kastély tulajdonosával és Fodor István oltszemi polgármesterrel. Moderál B. Szabó Zsolt újságíró.

Honlap: historyisourstory.ro

Színház

M STUDIO. A sepsiszentgyörgyi mozgásszínház a Háromszék Táncstúdióban ma 19 órától a Variations: No. 1 című előadását játssza (rendező-koreográfus: Ermira Goro).

A CSÍKI JÁTÉKSZÍN KÉZDIVÁSÁRHELYEN. A Vigadó Művelődési Ház nagytermében ma 10 és 12 órától a Csíki Játékszín Márkó Eszter rendezésében Kunigunda hozománya című gyerekelőadását mutatja be. A belépő ára 5 lej.

IDŐPONTVÁLTOZÁS. A Tamási Áron Színház felhívja a közönség figyelmét, hogy a február 25-ére, keddre meghirdetett Koldus­opera-előadást objektív okok miatt február 26-án, szerdán játssza a társulat. A már megvásárolt jegyek visszaválthatóak vagy átválthatóak a 26-ai előadásra. A produkcióban a sepsiszentgyörgyi színház teljes társulata mellett nagyzenekar és kórus is közreműködik, így nagyon nehéz olyan időpontot találni az előadásnak, mely minden érintettnek egyaránt megfelel. A színház az érdeklődők megértését kéri a műsorváltozásból adódó esetleges kellemetlenségek miatt.

Februárban a Koldusopera mellett a Kaisers TV, Ungarn, a Barbárok és az Illúziók című előadások is műsoron lesznek. Jegyek válthatók a sepsiszentgyörgyi központi jegyirodában és a biletmaster.ro hon­lapon.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész moziban ma 16.30-tól Dolittle – amerikai akció, kalandfilm, vígjáték, magyarul beszélő és 16.45-től románul beszélő; 18.45-től Bad Boys – Mindörökké rossz fiúk – amerikai akcióthriller, vígjáték, magyarul beszélő és Botrány – kanadai–amerikai életrajzi dráma, román felirattal; 21 órától 1917 – angol–amerikai háborús filmdráma, magyarul beszélő és Nyomorultak – francia dráma, krimi, thriller, román felirattal.

Telefon: 0787 526 102, honlap: arta.cityplex.ro.

Tánc

A BEKECS NÉPTÁNCSZÍNHÁZ ELŐADÁSA. Február 7-én, pénteken 19 órától a Kovásznai Művelődési Központban a nyárádszeredai Bekecs Néptáncszínház bemutatja Ember az embertelenségben című táncszínházi elő­adását. Rendező-koreográfus: Tőkés Csaba Zsolt m. v. A jegyek ára 25 lej. Helyfoglalás, jegyek elővételben a Városi Művelődési Házban hétfőtől csütörtökig 8–15, pénteken 8–13.30 óráig. Érdeklődni a 0267 340 394-es és a 0744 364 250-es telefonszámokon lehet.

Hitvilág

ÖKUMENIKUS IMAHÉT ÁRKOSON. Ma és csütörtökön 19 órától a katolikus templomban tartják az ökumenikus imaheti rendezvényt.

Múzeumpedagógiai foglalkozás

A kézdivásárhelyi Incze László Céhtörténeti Múzeumban február 1-jén, szombaton 10–12 óráig múzeumpedagógiai foglalkozást tartanak Para Mária Háromszéki tájak és textilreliefek című kiállításához kapcsolódóan, melynek során fonalképet készítenek. A 6–12 éves korosztálynak javasolt foglalkozás gyerekenként 5 lejbe kerül.

Szűrővizsgálat

Az illyefalvi Pető Fejlesztő- és Képző Központban február 3-án délelőtt ingyenes szűrővizsgálatot tartanak központi idegrendszeri károsodással élő csecsemők, gyermekek és felnőttek számára. A vizsgálatra várnak minden olyan gyereket, akinél születésekor, az előtt, aközben vagy utána oxigénhiányos állapot lépett fel, aki agyvérzést kapott vagy nyílt gerinccel született, és ennek következtében mozgáskárosodás alakult ki. Várnak továbbá olyan gyerekeket és felnőtteket is, akik stroke vagy koponyasérülés miatt mozgáskárosodással élnek. Azok a felnőttek is jelentkezhetnek, akik Parkinson-kórban, illetve sclerosis multiplexben szenvednek. A vizsgálat célja, hogy felmérjék a jelentkezők állapotát, és döntés szülessen arról, hogy a konduktív pedagógia módszerével fejleszthetők-e. A rendelés eredménye után a konduktorok csoportokat alakítanak ki, és háromhetes fejlesztő programon vehetnek részt a kiválasztott betegek Illyefalván február 3–22. között. Csak előzetes jelentkezés alapján lehet részt venni a szűrővizsgálaton, ezt a 0724 266 020-as telefonon lehet megtenni.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön 20–8 óráig a Stadion utcai Szemerja (telefon: 0267 313 942, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Molnár Józsiás utcai Szent Anna (0267 360 015) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Röviden

ALÁÍRÁSGYŰJTÉS. A Székely Nemzeti Tanács sepsiszentgyörgyi székházában (Konsza Samu utca 21. szám) munkanapokon 9–13 óráig alá lehet írni a nemzeti régiókért EU-s polgári kezdeményezés támogatására.

JOGI SZOLGÁLAT. Balogh Klára jogtanácsos ma 13 és 15 óra között fogadja szerkesztőségünkben a jogi tanácsra szorulókat. A szolgáltatás ingyenes.

TAGDÍJFIZETÉS. A sepsiszentgyörgyi Aranyszívek Nyugdíjas Egyesület szerdánként 11–13 óráig várja tagjait tagdíjfizetésre a Kőrösi Csoma Sándor utcai székházba.

EZÜST AKADÉMIA. Kézdivásárhelyen csütörtökön 16.30 órától a Vigadó Művelődési Ház nagytermében Nyisztor Tinka tart előadást Fűben, fában kapaszkodunk! Gyógynövények használata a moldvai magyaroknál címmel.