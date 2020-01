Sportvilág

A kenus azzal védekezett, hogy a tiltott szer korábbi barátjának testnedvéből került a szervezetébe, és mivel ezt az illető hajának analízise igazolta, az ICF antidopping-bizottsága felmentette őt. Vincent-Lapointe női C–1 200-on hatszor, C–2 500-on négyszer, C–1 5000 méteren pedig egyszer nyert vb-címet.

Labdarúgás. Didier Drogba és David Trezeguet is pályára lép Sydney-ben azon a labdarúgó-mérkőzésen, amelynek bevételét az ausztráliai tűzvész okozta károk enyhítésére ajánlották fel. Az ausztrál szövetség kedden bejelentette, hogy a gálát május 23-án az Olimpiai Stadionban rendezik meg. Hozzátették: az elefántcsontparti és a világbajnok francia támadó mellett már a biztos résztvevők között van a trinidadi Dwight Yorke, a dél-koreai Pak Csi Szong, az antiguai származású, de angol válogatott Emile Heskey, a horvát Dario Šimić, a kanadai Dwayne de Rosario, a kameruni Geremi, a portugál Pedro Mendes és az olasz Claudio Marchisio. A szervezők a teljes bevételt a károsult labdarúgókluboknak és a sérült létesítmények helyreállítására ajánlották fel.

Kosárlabda. Bekerül idén a kosárlabdázó Hírességek Csarnokába Kobe Bryant, aki vasárnap halt meg helikopter-balesetben. „Így tisztelgünk Kobe emléke előtt. A történelem legemblematikusabb három klasszisa nyer felvételt ebben az évben Kobe, Tim Duncan és Kevin Garnett személyében” – jelentette be Jerry Colangelo, a Massachusetts állambeli Springfieldben található intézmény vezetője. A játékosokat leghamarabb három évvel a visszavonulásuk után iktathatják be a halhatatlanok közé. Bryanthez hasonlóan Duncan és Garnett is 2016-ban fejezte be pályafutását.