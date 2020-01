Pálinkában elsők

A Quintessence nevű megmérettetésen ezúttal négy Champion-díjat, hét aranyérmet kaptak és a közönségdíjat is megszerezték az ismert márkanéven futó nedűk. Dezső Tibor és Füstös Imre vállalkozása a több mint 1600, Magyarországról, Horvátországból, Izraelből, Romániából és Szlovákiából származó mintából alma, borpárlat, málna és törköly kategóriában nyert „bajnok” címet, málnából készült italuk mellett közönségdíjas is lett. A neves főzde mellett több, a helyi versenyeken is részt vett pálinkafőzde is erősítette a mezőnyt.