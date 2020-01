StartUp Nation

Virgil Popescu azt is hozzátette, hogy a tavaszi költségvetés-kiegészítésnél a keret fennmaradó részét is biztosítják. A lap szerint azonban nem csupán a harmadik szakasz keretösszege nem biztosított egészében, hanem a 2017-ben indított program második szakasza, vagyis a 2018-ban elnyert támogatások költségvetéséből is hiányzik további 1,4 milliárd lej.