Október

Top 2019. Összességében növekedés jellemzi a cégek 2018. évi teljesítményét, összforgalmuk 2017-hez képest 6 százalékkal nőtt (6 milliárd 388 millió lejre), nyereségük pedig 484,2 millió lejről 494 millió lejre emelkedett – hangzott el a megyei kereskedelmi és iparkamara díjátadási ünnepségén, ahol a sikeres cégek teljesítményét ismerték el. Üzleti forgalom tekintetében a baróti székhelyű tejgyár a listavezető (468 millió lej), míg a nyereségnél a kézdivásárhelyi Zarah Moden készruhagyár az első 154,6 millió lejjel. Munkaerő szempontjából csökkenés mutatkozott, hiszen akárcsak a korábbi időszakban, a vállalkozások tavaly is veszítettek alkalmazottjaikból, 2017-hez képest 217 személlyel kevesebbet foglalkoztattak.

Gázvezetékek. Románia Magyarországról vásárolt jelentős mennyiségű orosz gázt – adta hírül a profit.ro portál. A magyarországi import annak (is) köszönhető, hogy a szomszédos országban minden gáztároló megtelt, az energiabiztonság garantált, sőt, bértárolásra is van lehetőség. Ugyanakkor intenzív gazdaságdiplomáciai tevékenység folyik annak érdekében, hogy a közép-európai gázellátás alternatív folyosóit is meg lehessen teremteni.

Vidékfejlesztés. Az október 15-én zárult pályázati évben a megyei vidékfejlesztési hivatal 2,14 millió eurót fizetett ki a mezőgazdaság fejlesztését közvetlenül célzó intézkedésekre.

Kalandpark máshol. A Honvéd-kút környékére tervezett családi kalandpark kapcsán indult környezetvédelmi megmozdulások sorozata meghozta az eredményt, a létesítményt végül egy másik helyszínen, az Előpatak felé vezető út szomszédságában, közbirtokossági területen építik meg.

November

Egyetemi központ épül. Sepsiszentgyörgyön az Árkosi út és a Csíkszereda felé vezető országút között, a Sepsi Arénával szembeni szakaszon, tizenkét hektáros területen tervezi megépíteni új, ötszáz hallgatóra méretezett, négy szakkal működő egyetemi campusát a Sapientia Alapítvány.

Visszalépés. Nem építi meg mosógépgyárát a németországi Bosch vállalat a Hunyad megyei Piskitelepen, amely így egy több mint 110 millió eurós befektetéstől és 700 munka­helytől esik el.

Vállalkozó. Több mint tizenkét éves, sikerekkel koronázott sportkarrier után részben a kényszer hatására döntött vállalkozás indítása mellett Kolcza István 2007-ben, a gazdasági válság hajnalán. Az igen kedvezőtlen körülmények között rajtoló vállalkozásról, az építőiparba vezető útról, motivációról, hozzáállásról, valamint az ágazattal kapcsolatos tapasztalatairól kérdeztük a vállalkozót.

Vádol az új kormányzat. Al Caponéhoz hasonlította hivatali elődjét és bűnszövetkezet létrehozásáért akar ellene feljelentést tenni Florin Cîţu, az új Orban-kormány pénzügyminisztere. Eugen Teodorovici volt tárcavezető cáfolta az állításait, és nyilvános vitára hívta utódját. A miniszter szerint a költségvetés valós adatait az ellenzék és Románia nemzetközi partnerei elől is eltitkolta a leváltott SZDP-kormány. Az államháztartási hiány tíz hónap alatt elérte a GDP 2,84 százalékát, és ha nem tesznek semmit, év végéig meghaladja a 4 százalékot – mondta a pénzügyminiszter. Az első kilenc hónapban a költségvetés bevétele 22 milliárd lejjel maradt el a tervezettől, amelynek a fele behajtatlan adó, a másik fele pedig le nem hívott európai támogatás. A társadalombiztosítási költségvetésben az előirányzott 2,9 milliárd lejes többlet helyett ugyanekkora hiány keletkezett, az egészségbiztosítási pénztár pedig 1,8 milliárd lejnyi táppénz megtérítésével tartozik a munkáltatóknak.

Munkaerőgondok. Mintegy 2800 szabad állást hirdetnek évente a legjelentősebb háromszéki foglalkoztatók, a készruhagyárak ajánlatait azonban egyre kevesebben hajlandók elfogadni, érdeklődés hiányában így a textil szakirányú képzést is fölösleges megszervezni. A megyei munkaerő-foglalkoztatási ügynökség által ismertetett statisztika azt igazolja: a munkaerőpiac szereplőinek képzésekre vonatkozó igénye ritkán találkozik a potenciális munkavállalókéval, akik pedig dolgoznának, a gyártósori szalagmunka helyett inkább a kisebb vállalkozásoknál szeretnének elhelyezkedni.

Magyarok kenyere. Minden eddiginél több, 5700 magyar gazda ajánlott fel búzaadományt a Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem program keretében.

Nagyobb hiány. A kormány 2019-ben a bruttó hazai termékhez (GDP) mérten a korábbinál nagyobb, 4,3 százalékos államháztartási hiányra számít – derült ki a kabinet által közzétett költségvetés-kiigazítási tervezetből, miután az októberben megbuktatott szociáldemokrata kormány eredetileg 2,76 százalékos hiányt tervezett.

Minimálbér. Nettó 83 lejjel (bruttó 150 lejjel) nő 2020-tól a minimálbér – jelentette be a Társadalmi Párbeszéd Három­oldalú Országos Tanácsának ülését követően Ionel Dancă, a miniszterelnöki kancellária vezetője, azaz a minimálbér 2080 lejről 2230 lejre emelkedik.

Kedvtelésből megélhetést. Kedvtelésből láttak hozzá, majd a család és ismerősök megrendelései adták meg az első impulzust ahhoz, hogy komolyan foglalkozzanak villanypásztorok készítésével, így mára tekintélyes viszonteladói hálózat terjeszti termékeiket. Paizs Levente és Benedek Dávid diákként ismerkedett meg az elektronika világával, útjaik a líceumi évek után sem váltak el, közös hobbijuk ma megélhetésük forrása, sőt, másoknak is munkát biztosítanak.

December

StartUp Now. A nyertes pályázóknak egyenként 30 ezer eurót utaltak át a StartUp Now vállalkozásfejlesztési program keretében. A maradék 10 ezret 2020 nyarán folyósítják, ha a kezdő vállalkozások teljesítik a szerződésben foglaltakat.

Tervezett adókedvezmény. A képviselőház költségvetési-pénzügyi bizottsága újraelemzést követően kedvezően véleményezte azt az adótörvénykönyvet módosító javaslatot, amely értelmében adómentessé válna az újságírók és a rádióban, televízióban dolgozó műszaki személyzet bére, valamint a szellemi tulajdonjogból származó jövedelmük. A képviselőház a döntő fórum, a szavazásra év végéig nem került sor.

Itthon külföldi tapasztalattal. Három hónapra ment külföldre dolgozni, aztán tizenegy év lett belőle. Hazajött, mert úgy vélte, a szakmai megbecsülés nem minden, a család­alapítás és a gyermeknevelés csak a szülőföldön képzelhető el. Elhatározásában az sem játszott mellékes szerepet, hogy meggyőződése volt, az ott tapasztaltakra, elsajátított ismeretekre itthon is megélhetést lehet építeni. Még két éve sincs annak, hogy Csulak Loránd építkezésben érdekelt vállalkozását megalapította, de számításai, úgy tűnik, beválnak.

Vásárfia. Nincs vásár – legyen az falunap vagy éppen karácsonyi sokadalom – vásárfia nélkül. Márpedig az igazi vásárfia a hagyományos mézeskalács. Manapság ugyan bővült az ilyen jellegű választék, a tükrös szív vagy éppen a baba alakú finomság azonban megtartotta régi vonzerejét. Nem is hiányzik a mézespogácsás stand egyetlen valamirevaló vásárból sem, ám a mézeskalácsos dinasztia, ahol több nemzedéken át ez a fő foglalkozás, bizony ritkaságszámba megy. Decemberben egy ilyen kézdivásárhelyi család, Szántóék otthonába és műhelyébe látogattunk el.

Tíz év. Jubileumi gálával ünnepelte 10. születésnapját a Junior Business Club (JBC) egyesület a sepsiszentgyörgyi Orchidea Events rendezvényteremben, ahol közel száz vendég, partner és önkéntes emlékezett az elmúlt évtized eseményeire.

Példátlan büdzséelfogadás. Kormányzati felelősségvállalással terjesztette a parlament elé Románia 2020. évi állami költségvetését, társadalombiztosítási költségvetését és a „kapzsisági rendeletként” elhíresült adóügyi jogszabályok módosítását Ludovic Orban miniszterelnök. Az eljárás gyakorlatilag kiiktatja a parlamenti vitát az államháztartást meghatározó jogszabályokról: a kormányzati felelősségvállalással beterjesztett törvények hatálybalépését csak a kormány megbuktatásával akadályozhatja meg a parlament. A jövő évi költségvetés megtervezésénél a kormány 4,1 százalékos gazdasági növekedéssel, háromszázalékos inflációval, háromszázalékos munkanélküliségi rátával és a GDP 3,6 százalékára rúgó, 40 milliárd lejt meghaladó államháztartási hiánnyal számolt. Az Orban-kabinet továbbra is a GDP 2 százalékának megfelelő összeget fordít védelmi kiadásokra, és 2020-ban – amikor önkormányzati és parlamenti választások is lesznek – az előző szociáldemokrata kormányzat által betervezett és törvénybe iktatott nyugdíj- és béremeléseket is végre akarja hajtani. A kiadások mérséklése érdekében a jelenlegi szinten fagyasztják be azokat a juttatásokat, amelyeket eddig a minimálbér alapján számítottak ki.