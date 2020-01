Madárbarát óvodások

Tucatnyi madáretetőt helyeztek ki tegnap az óvodájuk udvarán lévő fákra a sepsiszentgyörgyi Napsugár Napközi Otthon nagycsoportosai, akik szüleik segítségével kis madárházikókat is készítettek.

A nagy gonddal és sok ötlettel összebarkácsolt etetők közül egy sem maradt üresen, gazdáik magokról is gondoskodtak, így a környékre odaszokott galamboknak, verebeknek, mátyásmadaraknak máris van friss eledelük. Ezen a télen még egy fülesbagoly is meglátogatta az óvodát, a gyermekek várják, hogy visszatérjen, mert szerintük a bagoly a tudás hordozója. És hogy a madaraknak kedvük legyen az óvoda udvarán falatozni, énekkel és verssel csalogatták őket. A Százlábú csoport ezzel is bizonyította, hogy Bálint Éva Ildikó és Csomos Tünde óvónő irányításával komolyan készültek a madárbarát napra.