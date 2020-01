Jövedelmező a cukorrépa-termesztés

Radu Petre, az Agrana igazgatója ismertette a gyár tavalyi eredményeit, külön kitért a Kovászna megyei cukorrépa-termelők megvalósításaira. A hektáronkénti termésmennyiséget illetően a toplista élén Ráduly G. Mónika (Imecsfalva) áll, 71,4 tonnával, őt követi Ráduly Álmos (Imecsfalva, 62 t/hektár) és Gocz Ildikó (Maksa, 60,6 t/hektár). A megtermelt répa cukortartalmát illetően a legjobb eredményt 19,31 százalékkal Zsigmond Benedek (Lemhény) érte el, második helyen van az Agria Kft. (19,15 százalék, Szentkatolna, Csiszár Imre a tulajdonos), harmadik Szakács Bölöni Cecília (19,01 százalék, Csernáton).

A cukortartalmat illető eredmények kimagaslóak az Agranával dolgozó háromszéki gazdák körében, jóval meghaladják a gyárnak leszállított cukorrépa 16 százalékos átlagos cukortartalmát. Székely Sándor, az Agrana Kovászna és Hargita megyei agrárfelügyelője érdeklődésünkre elmondta, több tényező hozzájárul a háromszéki cukorrépa magas cukortartalmához. A kedvező klíma és a megfelelő talajviszonyok mellett a gazdák szaktudása és komoly hozzáállása is ott van a kimagasló eredmény hátterében – magyarázta. Székelytől megtudtuk, Kovászna megyéből 44 gazda, Hargitából 20 szerződött tavaly az Agranával.

Popica Marius, a Kovászna Megyei Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség vezetője a cukorrépához köthető támogatásokról beszélt a plénumnak. Idén nem várhatók változások, ez kedvező a gazdák, de a hivatal számára is. Az utóbbi években az intézménynél gördülékennyé vált az ügyintézés, a termelők is megtanulták, mi a teendőjük a támogatások igényléséhez, az ellenőrzések esetén is tudják a szükségeseket. A cukorrépa-termesztés irányvonaláról szólva az igazgató elmondta, a kultúra által elfoglalt terület nagysága csökkent az utóbbi két évben Kovászna megyében. Románia uniós csatlakozásakor, 2007-ben 2641 hektáron termeltek cukorrépát a háromszéki gazdák, 2018-ban már csak 2166 hektárt foglalt el a cukorrépa, tavaly a terület 1586 hektárra csökkent. A legutóbbi csúcs 2017-ben volt, 2235 hektárral. Az összterület csökkenése viszont a hektáronkénti szubvenció értékének növekedését hozhatja. A cukorrépa-támogatásra fordítható keretösszeg nem változik tavalyhoz képest, sőt, mintegy hétszázalékos növekedés is lesz idén. Ezt az összeget kevesebb hektárra kell leosztani, ezért nő a területegységenkénti támogatás – hangoztatta. Felszólalásának zárásaként kiemelte: a cukorrépa továbbra is fontos, jól jövedelmező kultúra marad, amivel érdemes foglalkozni.