Dózsa-koszorú Dálnok testvériskolájától

A dálnoki tanulók részt vettek a dunaújvárosi iskola által meghirdetett szépíró versenyen, és a hagyományos karácsonyfa-díszítő versenyükre is küldtek díszeket, amelyeket az iskola igazgatója, Bonda Anna-Mária vitt el és adott át a téli szünidőben. Ekkor kötötte meg a két intézmény a testvériskolai szerződést is. A dunaújvárosi tanintézmény vezetősége könyvekkel, édességgel és emléktárgyakkal köszönte meg a dálnoki gyermekek munkáit. Tóth Györgyné iskolaigazgató átadott Bonda Anna-Máriának egy, a dózsás tanulók által készített koszorút is, megkérve őt, hogy helyezzék el a dálnoki gyerekekkel iskolájuk névadója, Dózsa György szobránál. Erre az eseményre a múlt héten került sor.

Bonda Anna-Mária bízik abban, hogy a két testvériskola kapcsolata a jövőben is fennmarad.