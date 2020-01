Következő írásunk

Lépcsőházanként akár 1500 lej értékben is pályázhatnak a sepsiszentgyörgyi tömbházlakók közvetlen környezetük szépítésére: az önkormányzat idén is ötödáron kínál dísznövényeket – facsemetéket, bokrokat, virágokat, fűmagot és termőföldet is –, léckerítést és padot az igénylőknek.