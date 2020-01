A Román Automobil Szövetség égisze alatt és a Metalubs támogatásával megrendezett ralira 52 egység nevezett, s a hazai versenyzők mellett bolgár, olasz és magyar pilótákból áll össze a mezőny. A szervezők közlése szerint a megmérettetésen rajthoz áll a címvédő román ralibajnok, Simone Tempestini is, aki Sergiu Ituval párban egy Subaru Impreza kormányánál próbálja megszerezni második elsőségét Kommandón. Tempestini korábban kétszer is indult már a háromszéki téli ralin: 2015-ben győzött, majd 2016-ban az ötödik gyorsaságin kiesett. Mellette a mezőnyben további három korábbi román ralibajnok – Dan Gîrtofan, George Grigorescu és Szabó Gergő (2012-ben és 2013-ban is nyert Háromszéken) – is jelen lesz, igaz, utóbbi Vincze Emil navigátoraként. Sepsiszentgyörgyiek is képviseltetik magukat a téli rali idei kiírásán: a Szabó Csongor–Rareș Fetean duó Ford Fiesta R2T-vel próbálja a leggyorsabban teljesíteni a verseny nyolc gyorsasági szakaszát, míg a Constantin Toma–Ciprian Ovidiu Ion kettős Mercedes Benz 190E-vel nevezett a viadalra.

Az autóversenyzés, a ralizás nem csak a férfiak sportja, s ezt az olasz Fabrizia Pons bizonyítja a legjobban, hiszen nőkét és 64 évesként lesz ott a hétvégi megmérettetés startjánál. Pons, aki pályafutása korábbi szakaszában mind pilótaként, mind navigátorként pontozott a rali-világbajnokságokon, egy Škoda Fabia R5-tel száguld majd a kommandói havas tájban.

A rali első erőpróbáját, a Super Special szakaszt pénteken 17 órától Kovászna központjában tartják, a mezőny szombaton költözik át Kommandóra, ahol vasárnapig további hét gyorsasági szakaszt rendeznek meg. A verseny összhossza 144,2 km, ebből 98,5 km a mért szakasz.

A kommandói téli rali eddigi győztesei: j 2007 – Cătălin Berari/Florin Hangu (román, Mitsubishi EVO 6) * 2008 – Ioan Pescaru/Andra Lavric (román, VW Golf 2) * 2009 – Daniel Onoriu/Gabi Tiura (román, Mitsubishi EVO 8) * 2010 – Cătălin Berari/Mihai Sandu (román, Mitsubishi EVO 10) * 2011 – Valentin Porcișteanu/Alina Bunica (román, Mitsubishi EVO 9) * 2012 – Szabó Gergő/Borbély Károly (magyar/romániai, Mitsubishi EVO 9) * 2013 – Szabó Gergő/Borbély Károly (magyar/romániai, Mitsubishi EVO 10) * 2015 – Simone Tempestini/Dorin Pulpea (olasz/román, Subaru Impreza) * 2016 – Hideg Krisztián/Kerék István (magyar, Mitsubishi EVO 9) * 2017 – Valentin Porcișteanu/Dan Dobre (román, Mitsubishi EVO 9) * 2018 – Kovács Antal/Istovics Gergő (magyar, Ford Fiesta R5) * 2019 – Kovács Antal/Istovics Gergő (magyar, Ford Fiesta R5). (tibodi)