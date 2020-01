A Sepsi OSK labdarúgóklub hivatalos közleményben jelentette be, hogy a távozó Emilian Dolha kapusedző helyére Cornel Cernea érkezik, valamint a háromszéki csapat Ovidiu Chiribici személyében új erőnléti edzővel is szerződést kötött.

A Sepsi OSK kedden hozta nyilvánosságra, hogy Emilian Dolha már nem tagja a szakmai stábnak, a 40 éves szakemberrel ugyanis saját kérésére szerződést bontottak. A háromszéki klub rövid közleményében megköszönte Dolha eddigi munkáját, és sok sikert kívánt további pályafutásához.

A székelyföldi együttes az új kapus- és erőnléti edző érkezését szerdán hozta nyilvánosságra, eszerint a jövőben Niczuly Roland és Fejér Béla felkészítését Cornel Cernea irányítja, aki két és fél évre szóló szerződést írt alá a klubbal. A 43 éves szakember legutóbb a kínai másodosztályban érdekelt GZ Hengfeng kapustrénere volt, korábban pedig dolgozott a Kolozsvári CFR, az FC Argeş Pitești, a Temesvári Politehnica és az Astra Giurgiu csapatánál is.

Már a törökországi edzőtáborban a labdarúgókkal dolgozott, ugyanakkor csak szerdán vált hivatalossá, hogy Ovidiu Chiri­bici lesz a Sepsi OSK erőnléti edzője. A fiatal tréner, aki az FC Botoșani kötelékében korábban már segítette Leo Grozavu munkáját, két és fél éves szerződésben állapodott meg a piros-fehér mezesekkel.



Kilyén Szabolcs Bukarestben folytatja

A Bukaresti Dinamo kedden közösségi oldalán jelentette, hogy megszerezte Kilyén Szabolcs játékjogát. A 21 éves jobbhátvéd az elmúlt fél évben a Sepsi OSK csapatában kölcsönben szerepelt az FC Viitorultól, júniusig pedig a felsőházi rájátszásba vágyó fővárosi együttesben játszik.

A szovátai születésű labdarúgó az idényben tíz bajnoki és egy Román Kupa-mérkőzésen kapott lehetőséget. Kilyén először 2017-ben – alig egy hónapig – szerepelt kölcsönben a háromszéki klubnál, viszont ebben az időszakban nem lépett pályára, így Gheorghe Hagi visszahívta, majd a több játéklehetőség reményében a Marosvásárhelyi ASA csapatához küldte. Ezt követően szintén kölcsönben szerepelt a másodosztályban érdekelt Mioveni együttesénél, tavaly június óta pedig ismét magára ölthette a piros-fehér mezt. A fiatal védő nyolcszor szerepelt a korosztályos román válogatottban: hatszor a tizenhét, kétszer a tizenkilenc év alatti nemzeti csapatban.

A Sepsi OSK tegnap azt is közölte, hogy egy és fél évre szóló szerződést kötött Tomás Díaz Grassano középpályással. A 22 éves argentin labdarúgó a törökországi edzőtáborban próbajátékon szerepelt, több edzőmérkőzésen is pályára lépett, a szakmai stáb pedig többször is hangoztatta, hogy személyében egy támadásban hasznos, kreatív, tehetséges játékost szerezhetnek meg. Díaz Grassano korábban az argentin Independiente utánpótláscsapataiban játszott, valamint az argentin másodosztályban szereplő Barracas Central játékosa volt.

„Fiatal középpályást igazoltunk. Újabb tehetséges fiatal labdarúgóval kötött szerződést a Sepsi OSK: véglegessé vált, hogy Sepsiszentgyörgyön folytatja pályafutását Tomás Díaz Grassano is. A 22 éves argentin középpályás egy másfél évre szóló szerződést írt alá klubunkkal. Tomás, sok sikert kívánunk nálunk” – olvasható a közleményben. (miska)