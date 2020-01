Migránsáradattól tartanak Gyergyóditróban

A közösségi médiában igencsak elszabadultak az indulatok a pékségben dolgozó külföldiek miatt, van, aki a vállalkozót hibáztatja, fenyegetik őt és vendégmunkásait is. A Maszol beszámolója szerint a tiltakozók élére a helyi katolikus segédlelkész, Biró Károly állt, aki – a ditróiak elmondása szerint – a vasárnapi szentmise végén hívta fel a hívek figyelmét az „idegenek” által hordozott veszélyre. Arra szólította fel a község lakosságát, hogy szerdán közösen fejezzék ki tiltakozásukat, és kérjék a helyzet megoldását a település polgármesterétől.

A pékséget vezető Köllő Csaba kijelentette, nem követett el semmi törvénytelent, nem hátrál meg annak ellenére sem, hogy a Facebookon számos fenyegetés látott napvilágot. Mint nyilatkozta, nem migránsokról, hanem általuk hívott, képzett pékipari szakemberekről van szó, akikkel egy nemzetközi munkaerő-közvetítő ügynökség révén kerültek kapcsolatba. Kétéves munkaszerződéssel álltak munkába, mintegy tíz napja dolgoznak náluk, s úgy véli, jól képzettek, munkájukat kifogástalanul végző szakemberek. Azért kénytelenek külföldieket alkalmazni, mert itthonról Nyugatra mentek azok, akiknek itt állást kínálnának, két éve folyamatosan hirdetik az állást a faluban és máshol is, de megfelelő munkatársat nem találtak – mutatott rá. Korábban foglalkoztatott már svájci, magyarországi vagy ukrán pékmestert is, „most azzal van baj, hogy sötétebb a bőrük azoknak, akik itt készítik a kenyeret. Hogy éreznék magukat azok, akik így háborognak, ha velük vagy családtagjaikkal történne ugyanez Németországban?” – vetette fel.

Gyergyóditróban a tegnap délutáni önkormányzati ülésen is szóba került az ügy, ahol az elégedetlenkedők azt szorgalmazták, a polgármester indítványozzon népszavazást, amivel megakadályozható, hogy a község területén vendégmunkásokat alkalmazzanak. Puskás Elemér polgármester arra szólította fel a helybelieket, hogy hagyjanak fel az uszítással. Sajnálatosnak nevezte, hogy „egyesek összekeverték a migrációt a vendégmunkával”, s mint mondta, meglepte az is, a Facebookon ennyire megoszlott a közösség. Meglátása szerint az lenne igazán nagyszerű, ha más, valóban fontos kérdésekben is ugyanilyen lendülettel és ekkora számban összefognának a helybeliek. Kijelentette ugyanakkor: a polgármesteri hivatal nem szólhat bele abba, hogy a vállalkozók, magáncégek kit alkalmaznak, így e kérdésben is törvénytelen lenne egy népszavazás kiírása. A vendégmunkások ügyéről szombaton ismét szó lesz a településen a helyi művelődési házban tartandó falugyűlésen.