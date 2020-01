A kormányoknak kell dönteniük

A kormányok hatáskörébe tartozik, hogy döntsenek a Vuhanban tartózkodó állampolgáraik evakuálásáról – szögezte le tegnap az Egészségügyi Világszervezet (WHO).

A WHO főigazgatója, Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz a héten magas rangú kínai tisztségviselőkkel tárgyalt Pekingben az új koronavírus elleni lehetséges válaszlépésekről. Ezek között a külföldiek evakuálásának biztonságos alternatívái is szerepeltek. A WHO álláspontja az, hogy az egyes országok feladata eldönteni, kimenekítik-e állampolgáraikat Vuhanból – árulta el Tarik Jasarevic, a szervezet szóvivője. A SARS (súlyos akut légzőszervi szindróma) vírussal azonos családba tartozó új típusú koronavírus (nCoV-2019) influenzához hasonló tüneteket okoz, és súlyos légzőszervi panaszokkal járhat. Kínában mostanra 132-re emelkedett a koronavírus miatt elhunytak száma. A bizonyíthatóan e kórokozóval fertőzöttek száma csaknem hatezer. Legalább 47 megerősített esetet jelentettek 16 országból, köztük Thaiföldről, Franciaországból, az Egyesült Államokból és Ausztráliából. Haláleset még nem történt Kínán kívül.