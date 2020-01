A felső légúti megbetegedés és az influenzavírus is jobban terjed nagyobb közösségekben, ezért a főorvos arra inti elsősorban a krónikus betegeket, kerüljék a tömeges rendezvényeket, de az egészségügyi intézményeket is csak akkor keressék fel, ha feltétlenül szükséges. Ezzel kivédhetik saját maguk felülfertőzését, de mások megbetegítését is, az enyhébb esetekben amúgy is csak lázcsillapítóra van szükség – mondotta. Az antibiotikumok nem hatnak a vírusokra, ezek alkalmazása csak akkor indokolt, ha olyan szövődmény lép fel, amely csak ezekkel kezelhető, ezért az enyhébb eseteknél a legjobb, ha a beteg távol tartja magát a további fertőzésektől – hangsúlyozta a szakorvos. Kováts doktor közölte, a kórházban elvégzett laboratóriumi vizsgálatok csak az influenzavírust kimutató gyorstesztek, ezek nem elégségesek egy eset biztonságos diagnosztizálásánál, a teszt eredményét csak a bukaresti Cantacuzino Intézet véglegesítheti.

A szakember leszögezte: a családorvosok felelőssége, hogy felmérjék, mennyire súlyos egy páciens állapota, ha szükséges, továbbküldjék szakorvosi vizsgálatra. Addig ellenben mindenki megteheti a szükséges lépéseket. Aki felső légúti megbetegedést észlel magán, ha láza van, fontos, hogy csillapítsa, családorvosával akár telefonon is megbeszélheti a teendőket, ez fontos amiatt is, hogy elkerülje a többi beteggel való találkozást a rendelőben, de ha súlyosabb tüneteket észlel, személyesen is fel kell keresnie az orvost – szögezte le Kováts doktor. Szerinte a lakosság túlságosan megijedt a médiában közölt esetek miatt, sokan egyenesen a sürgősségi szolgálatot keresik fel, ami hátráltatja az ellátást ezen az osztályon, ahol olykor életmentő beavatkozásra van szükség. Nincs ok pánikra, a helyzet jobb, mint tavaly, de érdemes odafigyelni a vitamindús táplálkozásra és a szabad levegőn töltött időre – hangsúlyozza a szakember.

Háromszéken a téli vakáció után emelkedett némileg a megyei járványtani felügyelőségnél jegyzett felső légúti megbetegedések száma, ez ellenben nem haladta meg a tavaly ilyenkor regisztrált értékeket, a jelenlegi állás szerint nem mondható, hogy Kovászna megyében tombol az influenza, az ellenben óvatosságra int, hogy egyes gyermekközösségekben, óvodákban, iskolákban egyre több a hiányzó.