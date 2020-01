Mielőtt részletekbe bocsátkozott volna, Szabó István hangsúlyozta: egyáltalán nem az ott működő piac ellen van kifogása, őt és lakótársait egyáltalán nem érdekli, hogy az egyik magáncég udvarán ez hogyan és miként működik, ehhez semmi közük. A gondok a piacon kívül kezdődnek, a gépkocsik kaotikus parkolása miatt a normális autóforgalom néha teljesen lehetetlenné válik. Problémát jelent a piacról kikerülő és szétdobált szemét (javarészt ruhanemű), de az is, hogy a piacra látogatók a szükségleteiket a tömbház mellett végzik el, gyakorlatilag vécének tekintik a külső ANL-s tömbház körüli közterületet.

A környék lakói tavaly év végén kérték a baróti városi tanácsot, tegyenek valamit, hogy megszűnjenek az említett gondok, és a testület napirendjére is tűzte kérelmüket. Lázár-Kiss Barna András polgármester elmondta: mivel a piac magánterületen van, nincs beleszólásuk működésébe, ők csak a nem megfelelő körülményekre hívhatják fel a hivatalos szervek figyelmét. Közben a terület tulajdonosa is úgy döntött, január elsejétől nem biztosít helyet a bolhapiacnak, ezt követően a helyi tanács úgy határozott, hogy átköltöztetik a zöld­ségpiacra, és csütörtöki napokon lesz majd nyitva.

Szabó István elmondása szerint azonban ez nem történt meg, az árusok átköltöztek a szomszéd cég udvarára, és folytatják a tevékenységüket, a lakók meg tovább bosszankodhatnak, hiszen eddig csak szerdán volt zsúfoltság, szemét és emberi ürülék, most meg csütörtökön is.

„Baróti emberként egyáltalán nem értem, hogy ha valamit határoznak a hivatalban, akkor azt miért nem tartják be? Ha úgy döntöttek, hogy a zöldségpiacon legyen a turkálós piac csütörtökönként, akkor az miért nincs úgy? Tudtommal ott van illemhely, szemetes, megfelelőek a körülmények. Míg itt, nálunk továbbra sem lehet reggel kimenni az autóval, mert mindent elállnak, pedig ki van téve a Parkolni tilos tábla, de rá se hederít senki. Ismét tele van szeméttel minden, a higiéniáról nem is beszélve! Ha azok, akik törvényt hoznak, nem tartják vagy tartatják be, mit várhatunk az egyszerű emberektől?” – háborgott Szabó István, aki úgy véli: ők, a lakók tehetetlenek, senki sem segít, senki sem képviseli érdekeiket. „Pedig jó közösség vagyunk, igyekszünk rendben tartani a környékünket, csakhogy mára ez egyre lehetetlenebb, lassan élhetetlenné válik ez a hely is! Ez nem mehet így tovább!”

Albert Egon