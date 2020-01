Mély fájdalommal, mégis Isten akaratában megnyugodva tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a drága jó férj, édesapa és nagyapa, az oroszfalvi

születésű kézdialmási

MOLNÁR GÉZA

szíve megszűnt dobogni.

Szeretett halottunktól 2020. február 1-jén 14 órakor veszünk végső búcsút az oroszfalvi temetőben.

A gyászoló család

922

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

TOFAN CONSTANTIN

(Costi)

68 éves korában súlyos betegség után csendesen elhunyt.

Temetése 2020. február 1-jén, szombaton 11 órakor lesz a sepsiszentgyörgyi közös temetőben.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4315911



Részvét

Őszinte részvéttel osztozunk Dézsi Ildikó kolléganőnek gyászában édesanyja, DÉZSI

JULIANNA elhunyta

alkalmából.

A Sepsiszentgyörgyi

Református Kollégium

munkaközössége

172650



Megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk az árkosi születésű uzoni

SZALAD ÁRPÁD magyartanárra halálának 10. évfordulóján.

Szerettei

4315933

Szeretettel és hiányérzettel emlékezünk drága mamánkra, nagymamánkra, a baróti SZÉKELY VERONIKÁRA halálának első évfordulóján.

„Nem múlnak ők el,

kik szívünkben élnek.”

Szerettei Amerikából

216612

Fájó szívvel emlékezünk a köpeci GYŰJTŐ ÁDÁMRA halálának 25. évfordulóján. Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

Gyermekei és azok családja

4315778

Fájó szívvel emlékezünk a köpeci GYŰJTŐ MÁRIÁRA halálának hetedik évében. Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

Gyermekei és azok családja

4315779

Kegyetlen volt a sors, hamar elvett tőlünk, de a szíved örökre itt marad közöttünk. Mély fájdalommal emlékezünk a két éve elhunyt árkosi id. KORÉH SÁNDORRA. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.

A gyászoló család

4315879

„A halál olyan súlyos veszteség, hogy valójában sohasem lehet feldolgozni. Az emléked elhalványulhat, de a hiányod mindig megmarad.” Kegyelettel emlékezünk BAGOLY ANDRÁSRA halálának második évfordulóján.

Szerettei

4315891

Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a székelytamásfalvi születésű sepsiszentgyörgyi PAPP ÁRPÁDRA halálának első évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4315898

A búcsúszó, amit kimondani nem tudtál, elmaradt, de szívünkben drága, szép emléked örökre megmarad. Fogtuk a kezed, úgy zokogtunk érted, hittük, hogy a szeretetünk majd visszatart téged. Adj, Uram, örök nyugodalmat a drága jó férjnek, édesapának, nagytatának, testvérnek, a hat hete elhunyt kilyéni

KOVÁCS BÁLINTNAK.

Halálába soha bele

nem nyugvó,

gyászoló családja

4315903

Csak egy emlék maradt minden, egy gyönyörű emlék, az, hogy itt éltél köztünk, és velünk lehettél. Veled vagyunk most is, te pedig velünk vagy, mert szeretetünk irántad oly végtelen nagy. Szomorú szívvel emlékezünk a drága jó testvérre, szeretett édesapára, sógorra, nagybácsira, rokonra és jó barátra, a rétyi KIS CSABÁRA, aki hat hónapja búcsú nélkül hagyott itt bennünket. Csillaggá változtál, barangolsz az égen, gyere mifelénk is úgy, mint réges-régen.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

4315906

Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a bodoki születésű sepsiszentgyörgyi PÁL JÁNOSRA halálának harmadik évfordulóján. Pihenése legyen

csendes, emléke áldott.

Szerettei

4315907

Fájó szívvel, szép emlékkel búcsúzom, kedves keresztanyám.

Vilikó Norbert és családja

4315908