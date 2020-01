Az FC Hermannstadt januárban vezetőedzőt cserélt, Eugen Neagoe helyére Vasile Miriuță érkezett. Az 51 éves szakember az előző idényben is megmentette a nagyszebeni csapatot a kieséstől, így ebben a szezonban is hasonló elvárásoknak kell eleget tennie. Miriuță nem eszközölt sok változtatást a játékoskeretben, bár támadósort és védelmét egyaránt erősíteni próbált. A Sepsi OSK és az FC Hermannstadt története során háromszor találkozott, az előző idényben mindkét mérkőzésen a nagyszebeni csapat győzött, míg a jelen idényben, a szeptemberi odavágón Gabriel Vașvari, Nicolae Carnat és Peter Gál-Andrezly találatával a piros-fehér mezesek kapott gól nélkül gyűjtötték be a három pontot. A Leo Grozavu irányította játékosok idegenbeli mérlege két győzelem, hat döntetlen és három vereség, míg a szombati ellenfél hazai környezetben ötször nyert, háromszor ikszelt és háromszor kikapott.

Az idei első mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón Hadnagy Attila ügyvezető igazgató elmondta, hogy Yasin Hamed kölcsönben folytatja, nagy valószínűséggel az FK Csíkszereda játékosa lesz, míg Jacob Adebanjo és Edgar Salli játékára Leo Grozavu vezetőedző nem tart igényt, a két labdarúgó már az edzőtábor előtt kikerült a keretből, így előreláthatólag mindketten máshol játszanak. Kovács Lóránt biztosan nem lép pályára az első mérkőzésen, ugyanis orrtörés miatt műteni kellett. Hadnagy hozzátette, hogy a felsőházi rájátszásba jutásra nagyon kevés esély maradt, így a következő hónapokban fiatal játékosokat szeretnének beépíteni a csapatba.

„Véleményem szerint a nullához közeli az esélyünk a felsőházi rájátszásba jutásra, szóval úgy döntöttünk, hogy fiatalítani próbálunk. Bízunk benne, hogy a mérkőzések múlásával egyre több tapasztalatot szereznek, és alátámasztják, hogy a jövőben számolhatunk velük. Még négy találkozó van az alapszakaszból, a lehető legtöbb pontot szeretnénk gyűjteni az alsóházi rájátszásra, ahol a csapatok hasonló színvonalat képviselnek, és szoros küzdelem várható. Nehéz lesz az FC Hermannstadt elleni meccs, mert egy olyan csapattal játszunk, amely a télen edzőt cserélt, így a játékosok bizonyítani akarnak. A téli szünetben nem volt náluk nagy játékosmozgás, továbbra is homogén a játékoskeret. A pályán igyekszünk mindent beleadni, ugyanis pontokkal térnénk haza” – nyilatkozta a vezetőedző.

Fülöp Loránd örül, hogy visszatérhetett Sepsiszentgyörgyre, bízik benne, hogy egészséges lesz, így folyamatosan a csapat rendelkezésére állhat, bizonyítván rátermettségét. A 22 éves labdarúgó a szombati mérkőzéssel kapcsolatban elmondta, a szebeni csapat jól védekezik és komoly veszélyt teremt ellentámadásokból. Három ponttal térnének haza, ezért fontos, hogy megpróbáljanak gyorsan gólt szerezni, hogy könnyebbé tegyék a folytatást, ehhez pedig teljes koncentráció szükséges.

A 23. forduló programja: Craiova–Medgyesi Gázmetán (ma, 20 óra), Academica Clinceni–FC Voluntari (szombat, 13 óra), FC Hermannstadt–Sepsi OSK (szombat, 15 óra), Dinamo–Astra Giurgiu (szombat, 20 óra), Chindia Târgoviște–FC Botoșani (vasárnap, 17 óra), Kolozsvári CFR–FCSB (vasárnap, 20 óra), Jászvásári Politehnica–FC Viitorul (hétfő, 20 óra). A mérkőzéseket a Digi Sport és a Telekom Sport élőben közvetíti. (miska)