A 14. helyen kiemelt amerikai Kenin egyórányi játékot követően jutott szettelőnyhöz, és csak a rövidítés végén nyert az ausztrál Barty ellen. Az első játszmával ellentétben a másodikban már jöttek a brékek is. Barty 1:1 után előnyhöz jutott ugyan, viszont ezt követően Kenin három megnyert gémmel fordított. A 21 éves Kenin hatodszor mérkőzött meg Bartyval, és másodszor győzte le. Az amerikai teniszezőnek ez lesz az első fináléja Grand Slam-tornán, ezeken eddig még a nyolc közé sem jutott.

Két korábbi világelső ütközetében a spanyol Muguruza 2 óra 7 perc alatt kerekedett Halep fölé. Az első szettben Muguruza 3:3 után elvette riválisa szervajátékát, majd Halep visszabrékelt, a rövidítésben pedig a sok elvesztett adogatást követően a spanyol bizonyult jobbnak. A második játszmában Halep 2:1-re, majd 3:2-re is vezetett, azonban Muguruza fordított. A kétszeres Grand Slam-tornagyőztes spanyolnak ez lesz a negyedik GS-döntője, Melbourne-ben viszont az első. Az Australian Openen eddig a legjobb szereplése a negyeddöntő volt 2017-ben. Kenin és Muguruza eddig egyszer, tavaly Pekingben mérkőzött meg egymással, az amerikai három szettben győzött.

A férfiaknál Novak Đoković jutott be elsőként az Australian Open férfi egyes döntőjébe, miután három szettben győzött Roger Federer ellen. A svájci és a szerb 50. alkalommal csapott össze, utóbbi 27. győzelmét aratta. Az első négy játékból hármat a fogadó nyert, így Federer volt brékelőnyben, ráadásul 4:1-re is vezetett, és újabb három bréklehetősége volt, de ezeket nem tudta kihasználni. A hétszeres bajnok szerb innen egyenlíteni tudott, majd a rövidítésben esélyt sem adott svájci riválisának. A második szettben kiegyenlített küzdelmet hozott, majd Đoković elvette az Australian Openen hatszor győztes Federer adogatását. A harmadik felvonásban is egyetlen brék volt, azt is Đoković érte el, így 2 óra 18 perc után után fogadhatta Federer gratulációját.

Eredmény, elődöntő: * nők: Kenin (amerikai, 14.)–Barty (ausztrál, 1.) 7:6, 7:5; Muguruza (spanyol)–Halep (román, 4.) 7:6, 7:5 * férfiak: Đoković (szerb, 2.)–Federer (svájci, 3.) 7:6, 6:4, 6:3.