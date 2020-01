A lángok gyorsan terjedtek tova a családi ház tetőszerkezetén, illetve a gazdasági épületen. A helyszínre öt tűzoltóautó érkezett, a lánglovagok körülbelül nyolc órán át igyekeztek megfékezni az épületek tetőszerkezetét 210 négyzetméteren elemésztő lángokat, munkájukat nehezítette a csűrben tárolt, begyulladt nagy mennyiségű szalma (15 tonna), illetve gabona (2 tonna), de a lángok martalékává váltak az itt tartott gazdasági gépek, kisállatok, szárnyasok is. A tüzet végül 24-én délelőtt sikerült eloltani.

A kár jelentős, de példás összefogással rövid idő alatt sikerült lakhatóvá tenni a ház első felét. Tegnap Szőke Barna haralyi önkormányzati képviselő kíséretében a helyszínen jártunk. A Fejér család felnőtt tagjai – László Tivadar és Angéla Mónika – és segítőik a tűzben megsemmisült vaseszközök maradványait gyűjtötték össze egy utánfutóra. A hatalmas pusztítás nyomai egy hét elteltével is jól láthatóak, megsemmisült a konyha, kamra és a még soha nem használt új fürdőszoba. A megszenesedett gerendákat körfűrésszel feldarabolták, azok tüzelőként még hasznosíthatók (fotó). Fejér László Tivadar elmondása szerint a legfontosabb a tetőszerkezet helyreállítása lenne, amihez faanyagra van szükségük.

Szőke Barna falufelelős szerint a község lakói példásan összefogtak, ki munkával, ki erőgépekkel, ki pénzzel segített. Ilyés Botond alpolgármester végig a helyszínen volt, irányította a mentést és a gelencei gyűjtést is ő szervezte meg a cserkészcsapattal, illetve a Burusnyán Néptáncegyüttes és az IFI-sek segítségével. Haralyban is gyűjtöttek, és akciójuk még folytatódik. Úgy érzik, kötelességük melléjük állni a bajban, hiszen egy fiatal családról van szó, két gyermekkel, a hét­éves Fruzsinával és a tizenhárom éves Lacikával. Haraly első házától az utolsóig mindenki próbált valamivel segíteni. Mivel a lakóházuk jóformán lakhatatlanná vált, a helyreállításhoz elsősorban pénzre lenne szükségük. A csűrt is újra kell építeni – mondotta a falufelelős.

A községházán Cseh József polgármestert is megkerestük. Elmondása szerint ő 4 óra után tíz perccel érkezett a helyszínre, a hatalmas lángokat már messziről látta. A tűz a műhelyből indult, ott volt felszerelve a fáskazán is. A kár jelentős. Eddig 45 ezer lej gyűlt össze, a községháza faanyaggal és erőgépekkel segítette a családot, és az iskolások is adakoztak. A községháza alkalmazottjai kora délutánig Haralyban dolgoztak. Példás összefogással már aznap kijavították a tető egy részét.

A Fejér család megsegítésére nyitott bankszámla adatai:

RO09CECEB000B2EUR0889736, SWIFT/BIC COD: CECEROBU az eurós, a lejes:

RO53CECEB00008RON0889728, Fejér Angéla Mónika, Harale, str. Principală, nr. 31.